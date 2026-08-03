Крепко сбитые: как работают мобильные огневые группы на «Тиграх»

И почему подразделения спецназа для охоты за дронами используют бронеавтомобили, а не багги и пикапы

Во многих подразделениях, действующих в зоне СВО, сегодня формируются мобильные огневые группы. Для поражения вражеских БПЛА, в том числе и низколетящих аппаратов самолетного типа «Хорнет», они используют автомобили и стрелковое оружие. Зачастую такие группы действуют на багги, пикапах и грузовиках. Но в подразделении специального назначения группировки войск «Центр» для этих целей используют бронеавтомобили «Тигр», которые состоят на вооружении разведчиков. Корреспондент «Известий» увидел, как действуют спецназовцы в составе МОГ и какого результата добиваются благодаря имеющейся бронетехнике.

Подготовка мобильных огневых групп

Командир мобильной огневой группы (МОГ) Иван Смирнов показывает нам свою машину и трофеи. Возле бронированного «Тигра» лежат детали нескольких украинских БПЛА самолетного типа — каждый из них мог уничтожить важную цель.

— Это ударный дрон FP-2, это ударный «Хорнет», а рядом FPV-коптеры. Они уничтожены непосредственно нашим подразделением из пулемета ПКП «Печенег» винтовочного калибра. Рабочие дистанции у нас до 300 м, наша мобильная огневая группа при атаке выдвигается на рубеж соприкосновения, и мы пытаемся работать вплотную. Чем ближе подходишь, тем увереннее пулеметчик поражает цели, — рассказывает Иван.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Заметно, что он использует термины скорее разведчиков, чем зенитчиков. Да и в целом сама направленность на разрыв дистанции и активный выход на воздушного противника редко встречается в задачах ПВО. Такие действия требуют очень хорошей подготовки всех бойцов в группе, уверенности и друг в друге, и в технике. Конечно, общая задумка работы МОГ стандартна сегодня для всех, кто действует на направлении, — получение команды от наблюдателей и быстрый выход на расчетную точку перехвата или на усиление ожидающих постов воздушного наблюдения.

— Основы обучения стрельбе по воздушным целям давно написаны. Наша методика подготовки начиналась с тренировок стрельбы по воздушным шарам, а потом уже по движущимся мишеням. БПЛА самолетного типа перемещаются с довольно большой скоростью, и неопытному стрелку очень трудно правильно выбрать упреждение, — объясняет Иван.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Использовали и литературу, обменивались опытом с МОГ, которые работали ранее. Пока ни в одной стране мира ВПК не запустил в серию автоматизированную зенитную пулеметную установку с функцией захвата и сопровождения малогабаритной цели. Поэтому успех использования против дронов «Печенега» винтовочного калибра зависит от умения расчета. Но в случае с подразделениями специального назначения речь идет о том, что обучаемые — опытные разведчики с далеко не базовой боевой подготовкой и большим опытом. Наш собеседник объясняет, что в подразделении СпН мобильные огневые группы, как и группы подвоза, состоят из бойцов, которым травмы или ранения сегодня не позволяют выполнять задачи в составе разведывательных групп и которые имеют большой боевой опыт.

Преимущества бронеавтомобилей «Тигр»

За пулеметом на полноценной круговой турели работает Никита Ильясов. Он показывает свою установку и объясняет ее преимущества перед наиболее распространенными сегодня простыми «тумбами», которые в ускоренном порядке производят и устанавливают на багги и пикапы. Находясь в башне «Тигра», пулеметчик почти полностью прикрыт броней машины, но главное, что ему нет необходимости ходить вокруг пулеметной установки — он поворачивает установку, в центре которой стоит. При этом он сам имеет полноценный упор и точки опоры. Это очевидное преимущество полноценных заводских зенитных турелей перед станками.

— Работать очень удобно. Турель есть турель, удобно крутиться, практически нет отдачи. Но главное, я считаю, что «Тигр» — это безопасно, поскольку он бронированный. Моим огнем на сегодня уничтожено семь крупных воздушных целей, — рассказывает Никита.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

На его «Печенеге» стоит коллиматорный прицел для дневной стрельбы. Ночью или когда того требует погода, он ставит тепловизионный.

Собственно, на записи с такого прицела мы и видим, как МОГ уничтожает вражеский БПЛА в одном из самых сложных положений: огнем из движущегося автомобиля сбивает самолет, идущий курсом поперек направления движения машины. Еще на одном видео идущий вдоль трассы «Хорнет» поражен огнем также из движущегося автомобиля. Причем в этой ситуации БПЛА врага шел встречным курсом и Никита развернул турель на 180 градусов, продолжая огонь вдогонку. С тумбой сделать это почти невозможно.

— Когда работаем с места, я спешиваюсь, чтобы увеличить обзор и не потерять БПЛА врага из виду. И также подсказать пулеметчику, в какую сторону довернуть турель, если он его не видит. У меня также есть прибор ночного видения для наблюдения при ночной езде и многофункциональный прибор с тепловизором и приближением. Были ситуации, когда я тоже прикрывал из автомата на ближней дистанции, но я пока не сбивал сам цели, пулеметчик сбил, это его работа. Но я проходил подготовку и могу заменить стрелка при необходимости, — рассказывает третий боец МОГ, наблюдатель Андрей Литвинов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Он показывает свой автомат и рассказывает, что также есть и ружья, но их с собой берут уже при выполнении других задач, ближе к ЛБС, где большую угрозу представляют коптеры.

Все наши собеседники, каждый исходя из своего опыта, говорят о том, что небольшой бронеавтомобиль с круговой турелью сегодня видится оптимальной машиной для работы МОГ и с точки зрения точности и скорости огня, и по защите личного состава. И если близко к линии боевого соприкосновения, в так называемой килл-зоне, основным стал открытый и легкий транспорт, где ставка сделана на скорость спешивания, то зенитчикам бронеавтомобиль позволяет не тратить время на спешивание и вести огонь даже по атакующим их самолетам до конца, получая дополнительные секунды для поражения.

В случае с «Тигром» в машине можно не опасаться даже близкого попадания БПЛА габаритов «Хорнета» с осколочно-фугасным зарядом — людям внутри угрожает только прямое попадание.

Дмитрий Астрахань