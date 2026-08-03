Руководители Госкомвоенпрома и Рособоронэкспорта обсудили вопросы ВТС

ЦАМТО, 31 июля. В Госкомвоенпроме 30 июля состоялась рабочая встреча председателя Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Дмитрия Пантуса с гендиректором АО "Рособоронэкспорт" Александром Михеевым.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего военно-технического сотрудничества. Ключевое внимание было уделено:

- ходу реализации действующих совместных проектов и исполнения контрактных обязательств;

- углублению кооперационных связей между оборонными предприятиями Беларуси и России;

- перспективным направлениям взаимодействия в области разработки, модернизации и продвижения высокотехнологичных образцов вооружения и военной техники, в том числе в интересах третьих стран.

В ходе диалога отмечен высокий уровень текущего взаимодействия и подтверждена заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства в интересах обеспечения обороноспособности и технологического суверенитета Союзного государства, говорится в сообщении Госкомвоенпрома Республики Беларусь.