Китай показал запуск гиперзвуковой ракеты YJ-20 с эсминца типа 052D

Источник изображения: topwar.ru

Китай впервые показал возможность запуска гиперзвуковой противокорабельной баллистической ракеты YJ-20 с эсминца типа 052D, как следует из видеоматериалов, опубликованных местным телевидением. Ранее данный вид оружия применялся только с новейших эсминцев типа 055.

Отстрел YJ-20 с борта 052D означает, что данную ракету можно интегрировать без добавления отдельной палубной пусковой установки и внесения видимых изменений в конструкцию корабля. В связи с этим западные обозреватели отмечают:

Это даёт Пекину возможность превратить десятки аналогичных эсминцев в скрытые ударные дальнобойные платформы, что затруднит союзным силам идентификацию ракетоносцев, усложнит размещение приданных им авианосных групп и распределение средств сдерживания в западной части Тихого океана.

Источник изображения: topwar.ru

На кадрах показано, как YJ-20 отстреливается из носовой ВПУ до того, как сработал её маршевый двигатель, что указывает на алгоритм холодного пуска. Судя по этому видео, ракета может размещаться в стандартных ячейках, что делает носитель неотличимым от других кораблей.

Китай принял на вооружение как минимум 35 эсминцев типа 052D. В сочетании с флотом из не менее 10 вымпелов проекта 055 ракета YJ-20 теперь потенциально может разместиться на более чем 40 надводных кораблях.