Малый морской танкер «Валентин Рыков» принят в состав Балтийского флота

В Балтийске состоялась торжественная церемония подъема флага вспомогательного флота и ввода в состав Балтийского флота малого морского танкера «Валентин Рыков». Об этом 31 июля сообщила пресс-служба флота.

В мероприятии приняли участие командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин, представители предприятия и военнослужащие.

«Современный флот — это не только ракетные корабли и подводные лодки, но и мощный, надежный плавучий тыл. Возможности этого универсального судна позволят обеспечить силы флота в любой точке операционной зоны, решать задачи материально-технического обеспечения в различных условиях», — подчеркнул Липилин.

Адмирал отметил, что танкер назван в честь легендарного советского подводника Валентина Павловича Рыкова — одного из первопроходцев отечественного атомного подводного флота. На церемонии был зачитан приказ главнокомандующего Военно-морского флота (ВМФ) РФ адмирала Александра Моисеева, капитан судна Андрей Лобанов произвел ритуал первого подъема флага.

«Наконец-то танкер принят в состав флота и начнется настоящая работа. <...> Район плавания неограниченный, можем решать задачи в любой точке Мирового океана», — сказал Лобанов.

Приему танкера предшествовали заводские ходовые и государственные испытания в морских полигонах Балтийского флота. Судно ледового класса Arc4 имеет водоизмещение 3,5 тыс. т, длину 78,8 м, ширину 15,4 м, экипаж 24 человека, способно брать на борт дополнительно еще восемь человек и оснащено площадкой для вертолета Ка-27. Танкер предназначен для транспортировки жидких и сухих грузов, патрулирования, аварийно-спасательных работ, буксировки и тушения пожаров.

В пресс-службе Тихоокеанского флота 30 июля сообщили, что корабли ВМФ РФ и ВМФ Индонезии завершили морской этап совместного учения «Орруда-2026» в Японском море. Отмечалось, что в ходе отработки задач экипажи кораблей провели маневрирование и тренировку по связи с использованием различных видов сигнализации.