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Военное обозрение

Спустя 11 лет: Южная Корея завершила разработку истребителя KF-21 Boramae

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Источник изображения: topwar.ru

Спустя 11 лет Южная Корея официально завершила этап системной разработки истребителя 4,5-го поколения KF-21 Boramae. Поставка первого серийного самолёта ВВС страны запланирована на сентябрь 2026 года.

В связи с этим на заводе Korea Aerospace Industries (KAI) в Сачхоне прошла соответствующая церемония. Выкатка первой машины KF-21 состоялась в апреле 2021 года. С тех пор 6 прототипов совершили более 1600 испытательных полётов (начиная с июля 2022 года). В Минобороны заявили, что тестирование прошло без каких-либо аварий. В рамках программы испытаний были проверены лётные характеристики и системы управления самолетом, а также его способность использовать боеприпасы класса «воздух-воздух».

Военное ведомство планирует получить первые 40 бортов KF-21 к 2028 году. Следующий этап программы предусматривает производство ещё 80 самолётов с расширенными возможностями. С их поставкой к 2032 году парк KF-21 ВВС Южной Кореи достигнет в общей сложности 120 машин, которые заменят истребители F-4 (уже списаны) и F-5 (ожидают вывода из строя).

Программа KF-21 основана на опыте, полученном Сеулом в конце 1990-х годов при попытках создать собственную платформу. Проект получил окончательное одобрение правительства в 2010 году, а полномасштабная разработка системы началась в декабре 2015 года. Программа стоимостью более $6 млрд была реализована при участии 225 южнокорейских компаний и более 10 государственных НИИ.

Источник изображения: topwar.ru

KF-21 разрабатывался как многоцелевой истребитель 4,5-го поколения. Самолёт оснащен радаром с АФАР, интегрированным комплексом РЭБ и передовыми системами управления полётом. Оборудованный двумя американскими двигателями GE Aerospace F414, самолёт развивает максимальную скорость 1,81 Мах, имеет дальность полёта около 2900 км и максимальную полезную нагрузку в 7,7 тонн.

Базовая конфигурация ориентирована на выполнение задач воздушного боя. В последующих версиях планируется внедрение боеприпасов класса «воздух-земля».

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