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В состав Балтийского флота приняли малый морской танкер

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Матрос Балтийского флота
Матрос Балтийского флота.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

Малый морской танкер "Валентин Рыков" принят в состав Балтийского флота

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Малый морской танкер "Валентин Рыков" после успешного прохождения заводских ходовых и государственных испытаний принят в состав Балтийского флота, сообщает пресс-служба Балтийского флота.

"Приему нового танкера "Валентин Рыков" в состав Балтийского флота предшествовало успешное проведение заводских ходовых и государственных испытаний, которые проходили в морских полигонах Балтийского флота. В частности, экипаж танкера совместно с представителями завода-изготовителя в Балтийском море провели маневренные и скоростные испытания, проверили работу всех агрегатов, систем и узлов, а также навигационных и радиотехнических средств", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в Балтийске состоялась торжественная церемония первого подъема флага вспомогательного флота и ввода танкера в состав Балтийского флота.

"В торжественной церемонии приняли участие командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин, представители судостроительного предприятия и военнослужащие вспомогательного флота", - говорится в сообщении.

По словам адмирала Балтийского флота, современный флот это не только ракетные корабли и подводные лодки, но и мощный, надежный плавучий тыл.

"Возможности этого универсального судна позволят обеспечить силы флота в любой точке операционной зоны, решать задачи материально-технического обеспечения в различных условиях", - отметил Липилин.

По словам командующего флотом, особая гордость - это имя, которое носит танкер.

"Валентин Павлович Рыков – легендарный советский подводник, один из первопроходцев отечественного атомного подводного флота, человек, который доказал всему миру – советский подводный флот способен скрытно и эффективно действовать в любой точке земного шара", - рассказал он.

В пресс-службе добавили, что на церемонии также был зачитан приказ главнокомандующего ВМФ адмирала флота Александра Моисеева, согласно которому малый морской танкер включен в состав отряда судов обеспечения Балтийского флота.

Танкер назван в честь Валентина Павловича Рыкова (30 мая 1926 – 21 июля 2015) – советского военного моряка-подводника, первого командира атомной подводной лодки К-52, впервые совершившей поход под паковыми льдами между Землей Франца-Иосифа и островом Шпицберген.

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