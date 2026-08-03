Время Тихого: на маневрах RIMPAC американцы обкатали элементы войны будущего

ВМС США провели смотр союзников в ходе масштабных учений на Гавайях

В Тихом океане 31 июля завершаются крупнейшие учения ВМС Соединенных Штатов и их союзников RIMPAC 2026. В этом году в них приняли участие почти полсотни боевых кораблей и субмарин из трех десятков стран. Одной из основных боевых задач стала отработка совместных действий кораблей, авиации и дронов различных типов. По оценкам экспертов, это не рутинная тренировка, а обкатка элементов войны будущего с прицелом на Азиатско-Тихоокеанский регион.

Новые элементы учений

Военно-морские маневры RIMPAC проводятся раз в два года на Гавайях под эгидой Тихоокеанского командования Военно-морских сил США. В этом году в них были задействованы около 40 кораблей, пять подводных лодок, около 140 единиц авиатехники и 30 тыс. человек личного состава из 31 страны.

Фото: REUTERS/Marco Garcia Источник изображения: iz.ru

Как сообщал командующий учениями вице-адмирал ВМС США Джеффри Джаблон, отрабатывались операции по противолодочной борьбе и ПВО, высадке десанта, разминированию побережья, оказанию гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий, поисково-спасательные и операции с беспилотниками различных типов.

Столь масштабные учения США и их союзников не следует рассматривать как рутинную тренировку — это серьезные маневры, где отрабатываются элементы войны будущего, как ее видят представители командования ВМС США, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— США переносят на Азиатско-Тихоокеанский регион модель консолидации союзников, которую они годами отрабатывали в Европе, — отметил он. — Если раньше мы видели масштабные Defender Europe, где отрабатывалось взаимодействие европейских войск НАТО с американскими контингентами, то теперь аналогичная программа запускается в АТР. Смотр союзников завершается, и теперь количество таких учений будет расти.

Фото: U.S. Navy photo by Mass Communications Specialists Seaman Nathan Cahall Источник изображения: iz.ru

Вскоре такие мероприятия начнут проводиться на регулярной основе в разных точках Тихого океана, полагает эксперт. В них будут задействованы ВМС Японии, Южной Кореи, Австралии, Филиппин и других союзников Соединенных штатов.

Китай под прицелом

— Основная угроза для Соединенных Штатов на Тихом океане сейчас — это Китай, — уверен научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник. — На учениях наверняка отрабатывались задачи возможного морского боя, возможные последствия для американских кораблей в случае попадания по ним китайских ракет.

США сейчас готовятся к столкновению на море с Китаем, считая его достаточно вероятным, полагает собеседник «Известий».

Фото: REUTERS/Marco Garcia Источник изображения: iz.ru

Проведение учений — это и определенное послание для России, уверен вице-адмирал, экс-начальник штаба Балтийского флота Александр Бражник.

— Они, видимо, не ограничатся тем, что на Украине происходит. Будут предприниматься и другие действия. Они будут искать возможности для ослабления России и на этом направлении, — полагает эксперт.

ВМФ РФ по традиции внимательно следит за проведением таких маневров, анализирует отработку новых элементов ведения морского боя.

Дроны на воде и под водой

Ключевой момент, на который стоило обратить внимание, — отработка действий с различными дронами, отмечают эксперты.

Вице-адмирал ВМС США Джеффри Джаблон в ходе учений говорил, что было запланировано до 35 экспериментов с использованием беспилотных систем. Их подробности американское командование не разглашало. Но именно они представляют наибольший интерес.

— Для американского и практически любого другого современного флота действия беспилотников — это новая задача, требующая отработки совершенно новых протоколов взаимодействия. Речь идет о комплексном применении воздушных, надводных и, что особенно важно, подводных дронов, — отметил Алексей Леонков.

Фото: REUTERS/Marco Garcia Источник изображения: iz.ru

Так, например, в морской среде безэкипажные аппараты должны выступать в роли авангарда, который обнаруживает субмарины противника, отслеживает выдвигающиеся корабельные ударные группы, передает точные координаты для целеуказания высокоточным комплексам и ударным самолетам.

— Причем при необходимости эти силы должны самостоятельно вступать с обнаруженным противником в бой, — отметил Леонков.

Наконец, важнейшим элементом станет противолодочная оборона соединений. Морские беспилотники — в том числе и подводные — должны сформировать эшелонированную завесу вокруг авианосцев и десантных кораблей, способную заблаговременно обнаружить субмарины противника и сорвать торпедную атаку еще на подходе.

БПЛА в небе

При проведении боевых действий в небе США сейчас смещают акцент на обеспечение доктрины дальнего морского боя.

— Беспилотники будут интегрированы непосредственно в работу авианосных группировок, — пояснил Алексей Леонков. — С их помощью в перспективе будут заправлять истребители и наносить удары. Но уже сейчас БПЛА могут вести разведку в интересах соединения.

По его словам, при такой схеме работы беспилотники разных типов позволят пилотируемой авиации сосредоточиться исключительно на боевых задачах, находясь вне зоны действия ПВО противника.

Фото: REUTERS/Marco Garcia Источник изображения: iz.ru

Кроме того, должна активно отрабатываться связка «палубный истребитель — беспилотник».

— Дрон берет на себя роль авангардной разведывательно-ударной платформы, вскрывает систему противовоздушной обороны и передает данные пилоту F-18 или перспективного F-35, который осуществляет пуск ракет, оставаясь максимально недосягаемым для ПВО противника, — пояснил Алексей Леонков.

Концепции меняются

— Безусловно, ВМФ России готовится к противодействию любым силам, разрабатываются и новые концепции использования морских дронов, — отметил Алексей Леонков.

Наш военно-морской флот — один из немногих в мире, имеющих опыт противодействия морским дронам разных типов. Также у нас есть свои подводные аппараты и ударные БЭКи. Последние проводят удачные боевые операции в Черном море и на Днепре, отметил Алексей Леонков.

Недавно было объявлено о строительстве первого российского безэкипажного корабля водоизмещением 500 тонн. ВМФ России сохраняет статус одного из немногих флотов мира, обладающих собственными подводными аппаратами и ударными безэкипажными катерами.

Богдан Степовой

Роман Крецул