Лондон решил потратить 11 млрд долларов на атомные субмарины

Лондон потратит более 11 млрд долларов на создание четырех атомных субмарин типа «Дредноут» в рамках нового этапа развития оборонного потенциала страны.

Глава британского правительства Энди Бернем выделит 8,4 млрд фунтов стерлингов (свыше 11 млрд долларов) на строительство четырех атомных подводных лодок класса "Дредноут", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на канцелярию премьер-министра.

"Сегодня премьер-министр объявит о крупных инвестициях в размере 8,4 миллиарда фунтов стерлингов в ядерный потенциал Великобритании... Они положат начало четвертому этапу британской программы строительства подводных лодок типа "Дредноут", – подчеркивается в пресс-релизе ведомства.

На новом этапе программы первая субмарина завершит ходовые испытания и пополнит состав военно-морских сил страны в начале 2030-х годов. Вторая подлодка только приступит к тестам. При этом строительство третьей и четвертой будет полностью завершено.

В конце июня британское военное ведомство представило четырехлетний бюджет, распределяющий 300 млрд фунтов (400 млрд долларов) на развитие ВПК. Однако бывший министр финансов Рэйчел Ривз заявляла, что 4,7 млрд фунтов из этой суммы пока ничем не обеспечены. Источник финансирования правительству предстоит определить в осеннем бюджете.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля Энди Бернем занял пост премьер-министра Великобритании.

В прошлом году власти страны запланировали строительство четырех атомных подлодок типа Dreadnought на верфях Барроу-ин-Фернесс.

Правительство Соединенного Королевства заключило с компанией Rolls-Royce контракт на 11 млрд долларов для создания ядерных реакторов.

Мария Иванова