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Военное обозрение

Турция показала сброс управляемых авиабомб из внутреннего отсека БПЛА KIZILELMA

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Источник изображения: topwar.ru

Турция провела сброс управляемых авиабомб TEBER-82 и TOLUN-P из внутреннего отсека БПЛА KIZILELMA, показав соответствующее видео. Производитель беспилотника – компания BAYKAR – отметила по этому поводу:

Цели были поражены с исключительной точностью.

Тестирование продемонстрировало, что створки внутреннего отсека KIZILELMA корректно открываются на высокой скорости, бомбы безопасно отделяются от фюзеляжа, а сам беспилотник полностью подтвердил заявленные «стелс»-характеристики. Таким образом, испытания показали способность БПЛА наносить высокоточные удары, сохраняя при этом низкую радиолокационную заметность.

TEBER:

Источник изображения: topwar.ru

TEBER-82, производимый Roketsan, представляет собой высокоточный комплект наведения, который устанавливается на стандартную американскую свободнопадающую авиабомбу Mk 82 весом 500 фунтов (около 230 кг). Он состоит из хвостового отсека с рулями управления и головной части с датчиками, превращая традиционную бомбу в «умный» боеприпас. Для наведения используется комбинированная система из ИНС, GPS (на маршевом участке) и полуактивной лазерной ГСН (на конечном этапе). Это позволяет с высокой точностью поражать даже движущиеся наземные цели.

TOLUN-P:

Источник изображения: topwar.ru

TOLUN-P, выпускаемый Aselsan, является турецким аналогом американских малогабаритных управляемых планирующих авиабомб SDB, таких как GBU-39. Литера «P» в названии означает penetrating («проникающая»). Бомба имеет массу 250 фунтов (115 кг) и оснащена раскладывающимися в полёте крыльями. Благодаря высоким аэродинамическим характеристикам она способна планировать к цели на расстояние до 100 км при сбросе с большой высоты. Она оснащена проникающей БЧ, способной пробивать до 1 м армированного железобетона.


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Страны
США
Турция
Продукция
GBU-39
Компании
Aselsan
Roketsan
Проекты
GPS
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