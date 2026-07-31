«Новая эра авиации спецопераций»: генерал США оценил штурмовик Skyraider II

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Самолёт OA-1K Skyraider II призван изменить американскую авиацию специального назначения, предоставив Командованию спецопераций США (USSOCOM) особую боевую платформу, предназначенную для ведения разведки, нанесения высокоточных ударов и оказания непосредственной поддержки наземным силам в конфликтах будущего.

Генерал Стивен Нордхаус, начальник Бюро Национальной гвардии, на оснащение которой поступает новая машина, оценил её, отметив, что она укрепит боеготовность США, расширив возможности проведения рассредоточенных и экспедиционных миссий:

OA-1K Skyraider II позволяет применять новые тактики и интегрировать передовые системы управления полётом, которые определят новую эру авиации специальных операций.

Опыт операций в Афганистане, Ираке, Сирии и Африке показал, что многие миссии ССО требовали постоянного воздушного наблюдения и оказания немедленной высокоточной огневой поддержки, чего не могли дать истребители. Новый самолёт представляет собой экономически эффективное решение. Он способен длительное время (более 6 ч) находиться над полем боя, действуя в изолированных и труднодоступных местах совместно с ССО.

OA-1K Skyraider II был разработан компанией Air Tractor в партнёрстве с L3Harris Technologies на основе проверенного гражданского планера AT-802U, но был значительно модернизирован для выполнения военных задач. Самолёт имеет оцифрованную кабину, передовые системы управления полётом, защищенную связь, тактические каналы передачи данных, электрооптические и инфракрасные датчики, а также узлы для установки высокоточного оружия, включая ракеты AGM-114 Hellfire, APKWS с лазерным наведением и управляемые бомбы GBU-12 Paveway II с лазерной подсветкой.

В отличие от штурмовика A-10 Thunderbolt II, разработанного в первую очередь для оказания интенсивной авиаподдержки бронированным подразделениям, OA-1K оптимизирован для выполнения миссий в условиях, где выносливость, доступность и оперативная гибкость ценятся выше, чем тяжёлая бронезащита или высокая скорость.

В то время как эксплуатационные расходы F-35A Lightning II превышают $35 тыс. за лётный час, ожидается, что турбовинтовой OA-1K будет применяться с гораздо меньшими затратами. Этому способствуют низкий расход топлива, упрощённые требования к техобслуживанию и возможность развёртывания вне обширной инфраструктуры.