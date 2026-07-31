«Решит проблему «Гераней»: канадский стартап показал миниатюрную зенитную ракету

Источник изображения: topwar.ru

Канадский стартап North Vector Dynamics объявил о создании миниатюрной высокоточной управляемой ракеты-перехватчика CM-70, предназначенной для борьбы с беспилотниками, показав соответствующие кадры. Ракета, по словам разработчика, весит как домашняя кошка.

Финансовую поддержку оказал чешский оборонный холдинг Czechoslovak Group (CSG). В итоге было создано изделие массой 3 кг, длиной 0,9 м и дальностью огня до 3,5 км. Согласно более ранним материалам, вес составлял 2,5 кг, а скорость полёта свыше 1000 км/ч.

CM-70 оснащена осколочно-фугасной БЧ направленного действия, что позволяет сконцентрировать поражающий эффект взрывной волны и осколков. Полуактивное лазерное наведение осуществляется сторонними средствами, что дало возможность обойтись без использования сигналов GPS или радиосвязи.

Источник изображения: topwar.ru

Разработчик позиционирует CM-70 как дешёвую альтернативу традиционным зенитным комплексам, использующим дорогостоящие ЗУР. Ракета может запускаться с наземных установок, с транспортных средств или с воздушных платформ.

В CSG отметили, что CM-70 как эффективное и доступное средство «способна решить острую проблему, связанную с налётами российских «Гераней». Разработчик подчёркивает, что ракета не подпадает под действие американских правил международной торговли оружием (ITAR), что может значительно упростить её продажи.