Войти
Военное обозрение

«Решит проблему «Гераней»: канадский стартап показал миниатюрную зенитную ракету

505
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Канадский стартап North Vector Dynamics объявил о создании миниатюрной высокоточной управляемой ракеты-перехватчика CM-70, предназначенной для борьбы с беспилотниками, показав соответствующие кадры. Ракета, по словам разработчика, весит как домашняя кошка.

Финансовую поддержку оказал чешский оборонный холдинг Czechoslovak Group (CSG). В итоге было создано изделие массой 3 кг, длиной 0,9 м и дальностью огня до 3,5 км. Согласно более ранним материалам, вес составлял 2,5 кг, а скорость полёта свыше 1000 км/ч.

CM-70 оснащена осколочно-фугасной БЧ направленного действия, что позволяет сконцентрировать поражающий эффект взрывной волны и осколков. Полуактивное лазерное наведение осуществляется сторонними средствами, что дало возможность обойтись без использования сигналов GPS или радиосвязи.

Источник изображения: topwar.ru

Разработчик позиционирует CM-70 как дешёвую альтернативу традиционным зенитным комплексам, использующим дорогостоящие ЗУР. Ракета может запускаться с наземных установок, с транспортных средств или с воздушных платформ.

В CSG отметили, что CM-70 как эффективное и доступное средство «способна решить острую проблему, связанную с налётами российских «Гераней». Разработчик подчёркивает, что ракета не подпадает под действие американских правил международной торговли оружием (ITAR), что может значительно упростить её продажи.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
США
Проекты
GPS
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.07 07:33
  • 0
Комментарий к "Чем же была более всего сильна промышленность Российской империи"
  • 31.07 05:53
  • 0
Комментарий к "Чего Европе ждать от задуманной США “НАТО 3.0”? (The Spectator, Великобритания)"
  • 31.07 05:08
  • 0
Комментарий к "Могла ли Россия потерпеть поражение в Первой Мировой Войне?"
  • 31.07 01:56
  • 0
Комментарий к "Почему Суворов взял «неприступный» Измаил, имея меньше солдат, чем защитников"
  • 31.07 01:37
  • 1
Чего Европе ждать от задуманной США “НАТО 3.0”? (The Spectator, Великобритания)
  • 31.07 01:19
  • 1
Болгария подключилась к нефтепроводу НАТО (Дума, Болгария)
  • 31.07 01:15
  • 3
На Украине отмечают рост у ВС РФ количества средств для противодействия Starlink
  • 30.07 23:32
  • 0
Комментарий к "Украина полюбила “Великую Америку”. Но не факт, что та отвечает взаимностью (Politico, США)"
  • 30.07 20:31
  • 0
КомментариИ к "Вечные темы для споров: победное шествие советской власти"
  • 30.07 20:29
  • 1
Комментарий к "Почему современная философия бесполезна? Как возродить её практическую силу"
  • 30.07 18:06
  • 2
Комментарий к "Страсти по «Арене-М»: изобрела ли Россия панацею для защиты танков от FPV-дронов?"
  • 30.07 16:19
  • 1
Принцип работы глушителя ВС России спутников Starlink объяснили
  • 30.07 15:58
  • 1
Объявлено о воссоздании Высшего училища подводников
  • 30.07 15:31
  • 16346
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.07 15:20
  • 8
Дуров: Чиновнику, «сломавшему интернет» в РФ, американцы должны вручить медаль