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Военное обозрение

«Сравнится с новейшими ОБТ»: Италия получит средний танк на базе KF41 Lynx

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Источник изображения: topwar.ru

В рамках программы модернизации армии Италия планирует приобрести до 1050 машин на базе местной модификации немецкой БМП KF41 Lynx (получившей обозначение A2CS Lynx ITA) для замены гусеничных БМП Dardo и специализированных машин на базе отечественной модификации американского БТР M113 (VCC-1/2).

Среди закупаемых вариантов Lynx фигурирует средний танк, использующий башенную систему Hitfact II от итальянского концерна Leonardo. Эта конфигурация была представлена на выставке Eurosatory 2024. Согласно информации, полученной местными обозревателями, итальянский СТ получит модифицированную башню Hitfact II со 120-мм гладкоствольной пушкой с длиной ствола 55 калибров вместо 44, как ожидалось ранее. Это повысит его огневую мощь, в частности, благодаря возможности использования более современных типов боеприпасов с лучшей бронепробиваемостью:

Источник изображения: topwar.ru

Данная пушка позволит танку сравняться с новейшими ОБТ, такими как Leopard 2A7/A8 или K2 Black Panther, хотя, безусловно, уровень баллистической защиты у него не будет таким высоким.

Как отмечают обозреватели, установка пушки калибра 120/55 на колёсный танк Centauro II была невозможна, но гусеничная платформа позволяет пойти на такой шаг.

Италия на данный момент заказала 21 машину KF41 Lynx, 16 из которых будут в конфигурации с башней Hitfist-30 NG (с 30-мм пушкой X-Gun под снаряд 30x173 мм в паре с 7,62-мм пулемётом).

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
США
Продукция
Leopard-2
M113 БТР
Град РСЗО
Компании
Leonardo
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