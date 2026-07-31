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Китайцы научились заряжать дроны лазером прямо в небе

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Китайцы научились заряжать дроны лазером прямо в небе
Китайцы научились заряжать дроны лазером прямо в небе.
Источник изображения: Изображение сгенерировано Grok

«Дозаправка светом»

Исследователи из Университета гражданской авиации Китая представили экспериментальную технологию, которая позволяет передавать электроэнергию беспилотникам с помощью лазерного луча прямо во время полета.

В основе системы лежит сверхтонкий приемник, который устанавливается под крылом беспилотника. Он выполнен по двухслойной схеме: верхний перовскитный элемент преобразует энергию лазерного излучения в электричество, а расположенный под ним термоэлектрический генератор дополнительно вырабатывает энергию из тепла, возникающего в процессе работы.

Одной из основных инженерных задач стал перегрев устройства. Во время испытаний температура приемника достигала 80–90 °C. Чтобы решить эту проблему, разработчики использовали специальные нанокристаллы, снижающие теплопередачу, а также встроили в конструкцию крыла воздушные каналы. Во время полета набегающий поток воздуха охлаждает систему, одновременно повышая эффективность термоэлектрического слоя.

В лабораторных тестах новая технология продемонстрировала эффективность преобразования лазерной энергии в электричество на уровне 38,49%. Во время демонстрации получаемой мощности оказалось достаточно для питания модели воздушного винта.

Пока система остается экспериментальной. Следующим этапом станут испытания на реальных беспилотниках в открытом пространстве.

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Страны
Китай
Проекты
БПЛА
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