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Техкульт

Роботизированная боевая система Bullfrog M240 может самостоятельно отслеживать и выцеливать людей

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Bullfrog M240

Корпус морской пехоты США принял на вооружение огневую роботизированную установку Bullfrog M240 компании Allen Control Systems, интегрированную в систему L-MADIS для борьбы с БПЛА 1-3 групп.

Bullfrog M240 — это сочетание искусственного интеллекта, компьютерного зрения и высокоточной робототехники с огневой мощью 7,62-мм пулемета М240. Общий вес платформы — 136 кг. Ее скорострельность 850 в/мин, эффективная дальность стрельбы — 800 м. Система способна самостоятельно обнаруживать, идентифицировать, отслеживать и захватывать цели и лишь потом передавать их оператору, который принимает решение на открытие огня. Казалось бы, придраться не к чему. Единственное тревожное опасение — человеку в этом процессе отводится всего лишь одна, пусть и самая важная функция. Все остальное решает ИИ. Bullfrog M240, как и другие аналогичные ударные ИИ-системы, находятся буквально в одном шаге от получения «лицензии на убийство», и есть опасения, что преодоление этой «красной линии» лишь вопрос времени.

Александр Агеев

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
AI
БПЛА
ИТ
Робот
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