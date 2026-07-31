Новых F-16 не дождаться: Болгария в поисках запчастей для истребителей МиГ-29

Источник изображения: topwar.ru

В течение 2025 года Болгария получила все 8 заказанных ею истребителей F-16 Block 70, приобретённых за $1,2 млрд. Однако их оперативное развёртывание останется ограниченным вплоть до 2028 года из-за недостаточной квалификации пилотов (лишь двое имеют доступ к полётам на Block 70) и неготовности инфраструктуры.

Также неясны перспективы передачи второй партии из 8 бортов F-16 Block 70 (приобретены в ноябре 2022 года за $1,3 млрд): Lockheed Martin производит для всех заказчиков 3 борта в месяц вместо плановых 4, в связи с чем очередь ожидания постоянно растёт.

В связи с этим Минобороны официально запросило у Швеции и США информацию о возможности продать или передать в аренду подержанные истребители JAS 39 Gripen и F-16; также были направлены обращения в Польшу и Венгрию о предоставлении остатков запчастей для самолётов МиГ-29, которые продолжают состоять на вооружении страны. Эта инициатива призвана обеспечить ВВС 4–6 боеготовыми машинами.

Как указывается в военном ведомстве, они могли бы осуществлять патрулирование воздушного пространства, которое, судя по всему, в настоящее время свелось на нет. Вероятно, что непосредственным поводом к запросу стало заявление министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша от 27 июля о том, что Польша может продать МиГ-29 Болгарии, если Варшава и Киев не смогут договориться об их передаче ВСУ.

Как полагают западные обозреватели, Болгария в поисках выхода из этой сложной ситуации добивается от Польши поставки МиГ-29 хотя бы в качестве доноров запчастей, что позволит сохранить истребительную авиацию до полноценного ввода в строй F-16 Block 70.

Отмечается, что при наличии парка из 8 бортов для поддержания постоянной боеготовности обычно требуется 2 готовых к взлёту истребителя, ещё пара резервных самолётов и дополнительные машины для обучения. При этом следует учесть, что 2 истребителя будут находиться на плановом ремонте и ещё 2 – на устранении неисправностей:

Таким образом, проблема Болгарии заключается в распределении сил, а не просто в наличии машин.

То есть без второй партии из 8 F-16 полноценное патрулирование становится практически невозможным.

Указывается, что в 2022 году в состоянии боеготовности находилось не более 7–8 МиГ-29. В начале 2026 года Болгария пыталась заключить контракт на капремонт до 10 двигателей РД-33 для МиГ-29, но в установленные сроки не было найдено ни одного исполнителя, в связи с чем тендер был отменён:

Это демонстрирует, насколько быстро сократилась база поддержки советских истребителей в Европе с 2022 года.