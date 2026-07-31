Медведев рассказал о роли молодежи в производстве беспилотников

Медведев: беспилотниками в России в 90% случаев занимается молодежь

КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл - РИА Новости. Разработкой и производством беспилотников в России в 90% случаев занимаются молодые люди, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Медведев в четверг принял участие в молодежном форуме "Гвардейск".

"Во-первых, беспилотниками в нашей стране и так на 90% занимается молодежь. Да, есть крупные КБ (конструкторские бюро - ред.), есть, естественно, крупные предприятия, которые выпускают беспилотники военные, разведывательные, ударные, но даже там работает в основном молодежь", - сказал он на форуме.

Медведев отметил, что молодые люди занимаются как разработкой, так и выпуском беспилотных летательных аппаратов, данный сектор не монополизирован представителями среднего и старшего поколения.