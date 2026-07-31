В Москве задержали замглавы управления Минпромторга по беспилотникам

Замглавы управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллу Половченю арестовали по делу, связанному с проектом «Транспорт будущего». Вместе с ней задержали топ-менеджеров ГК «Эфко», сообщили источники РБК

Заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя задержана в Москве по подозрению в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). По ходатайству следствия Мещанский районный суд Москвы заключил чиновницу под стражу на два месяца, сообщили РБК два источника в правоохранительных органах. Эту информацию РБК подтвердил собеседник в министерстве.

По данным источников РБК, одновременно с Половченей были задержаны заместитель директора по развитию ГК «Эфко» Екатерина Кустова и директор по развитию управляющей компании группы Владислав Романцев. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере. Мещанский районный суд также отправил обоих под стражу.

Как уточнили собеседники РБК, уголовное дело связано с реализацией проекта по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего». «С делом Козаренко, «Транспорт будущего», — сказал один из собеседников РБК, отвечая на вопрос, с чем связаны претензии силовиков. Ранее по этому же делу был арестован генеральный директор компании и бывший советник губернатора Самарской области Юрий Козаренко.

«Вчера правоохранительными органами была задержана заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России Алла Половченя. Министерство оказывает содействие следственным действиям», — сообщили РБК в Минпромторге.

В пресс-службе ГК «Эфко» сообщили, что 30 июля стало известно о задержании нескольких сотрудников компании, которым ее коллектив выражает слова поддержки, включая директора по стратегическому развитию Владислава Романцева. «Каждый из них принимает непосредственное участие в становлении отрасли биоэкономики и вносит личный вклад в развитие инновационных проектов и обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации», — сообщили в компании.

РБК направил запрос МВД.

Компания «Транспорт будущего» была зарегистрирована в ноябре 2021 года, а уже в следующем году ее возглавил Юрий Козаренко. На первоначальном этапе проект развивался при участии членов совета директоров ГК «Эфко», однако впоследствии был выведен из структуры агрохолдинга и продолжил работу как самостоятельный разработчик и производитель беспилотных авиационных систем.

В 2023 году компания ввела в эксплуатацию первую очередь завода по выпуску беспилотных авиационных систем в особой экономической зоне «Тольятти». Общий объем инвестиций в проект оценивался примерно в 7 млрд руб., из которых около 3 млрд руб. было направлено на разработку новых моделей и создание производственной инфраструктуры. К концу 2024 года предприятие заявляло о планах выпускать до 40 беспилотников в месяц в Самарской области и до 60 — в Белгородской, с последующим увеличением совокупной мощности до 250 аппаратов ежемесячно.

В январе 2025 года производственную площадку «Транспорта будущего» в Самарской области посетил президент Владимир Путин, которому Козаренко представил участки разработки, сборки и испытаний беспилотных комплексов. Компания специализируется на создании платформ беспилотных авиационных систем для сельского хозяйства и других отраслей, а основные производственные мощности расположены в Самарской и Белгородской областях.

«Транспорт будущего» выступает якорным резидентом научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «Самара», в состав которого входят авиационный учебный центр, летно-испытательный комплекс и площадки для испытаний комплектующих.

Артур Новосильцев / АГН «Москва»