Войти
ЦАМТО

Латвия и Украина подписали меморандумы о совместном производстве беспилотников

472
0
0
Флаг Латвии
Флаг Латвии.
Источник изображения: Global Look Press

ЦАМТО, 30 июля. Власти Украины и Латвии договорились о совместной разработке, испытаниям и производству дронов.

Об этом, как передает rg.ru, сообщила пресс-служба Минобороны Латвии.

Соответствующие меморандумы стороны подписали в Риге. Их цель – содействие развитию "амбициозных инвестиционных проектов" в области производства беспилотных систем, трансфера технологий и создания "современной инфраструктуры" для их испытаний на территории Латвии.

В оборонном ведомстве Латвии добавили, что стороны намерены привлечь инвестиции в разработку и производство беспилотных систем, а также в "укрепление промышленного потенциала".

"Меморандумы формируют основу для развития конкурентоспособной экосистемы беспилотных систем и технологий двойного назначения в Латвии", – цитирует rg.ru сообщение министерства.

В военном ведомстве указали, что важным аспектом сотрудничества между Киевом и Ригой станет тесное партнерство с украинскими предприятиями, которые накопили "уникальный опыт и знания в разработке беспилотных систем".

Ранее сообщалось, что Латвия и Украина хотят построить завод по производству беспилотников прямо на латвийско-российской границе. Об этом в конце июня заявлял премьер-министр прибалтийского государства Андрис Кулбергс, напоминает rg.ru.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Латвия
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.07 07:33
  • 0
Комментарий к "Чем же была более всего сильна промышленность Российской империи"
  • 31.07 05:53
  • 0
Комментарий к "Чего Европе ждать от задуманной США “НАТО 3.0”? (The Spectator, Великобритания)"
  • 31.07 05:08
  • 0
Комментарий к "Могла ли Россия потерпеть поражение в Первой Мировой Войне?"
  • 31.07 01:56
  • 0
Комментарий к "Почему Суворов взял «неприступный» Измаил, имея меньше солдат, чем защитников"
  • 31.07 01:37
  • 1
Чего Европе ждать от задуманной США “НАТО 3.0”? (The Spectator, Великобритания)
  • 31.07 01:19
  • 1
Болгария подключилась к нефтепроводу НАТО (Дума, Болгария)
  • 31.07 01:15
  • 3
На Украине отмечают рост у ВС РФ количества средств для противодействия Starlink
  • 30.07 23:32
  • 0
Комментарий к "Украина полюбила “Великую Америку”. Но не факт, что та отвечает взаимностью (Politico, США)"
  • 30.07 20:31
  • 0
КомментариИ к "Вечные темы для споров: победное шествие советской власти"
  • 30.07 20:29
  • 1
Комментарий к "Почему современная философия бесполезна? Как возродить её практическую силу"
  • 30.07 18:06
  • 2
Комментарий к "Страсти по «Арене-М»: изобрела ли Россия панацею для защиты танков от FPV-дронов?"
  • 30.07 16:19
  • 1
Принцип работы глушителя ВС России спутников Starlink объяснили
  • 30.07 15:58
  • 1
Объявлено о воссоздании Высшего училища подводников
  • 30.07 15:31
  • 16346
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.07 15:20
  • 8
Дуров: Чиновнику, «сломавшему интернет» в РФ, американцы должны вручить медаль