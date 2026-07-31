Латвия и Украина подписали меморандумы о совместном производстве беспилотников

ЦАМТО, 30 июля. Власти Украины и Латвии договорились о совместной разработке, испытаниям и производству дронов.

Об этом, как передает rg.ru, сообщила пресс-служба Минобороны Латвии.

Соответствующие меморандумы стороны подписали в Риге. Их цель – содействие развитию "амбициозных инвестиционных проектов" в области производства беспилотных систем, трансфера технологий и создания "современной инфраструктуры" для их испытаний на территории Латвии.

В оборонном ведомстве Латвии добавили, что стороны намерены привлечь инвестиции в разработку и производство беспилотных систем, а также в "укрепление промышленного потенциала".

"Меморандумы формируют основу для развития конкурентоспособной экосистемы беспилотных систем и технологий двойного назначения в Латвии", – цитирует rg.ru сообщение министерства.

В военном ведомстве указали, что важным аспектом сотрудничества между Киевом и Ригой станет тесное партнерство с украинскими предприятиями, которые накопили "уникальный опыт и знания в разработке беспилотных систем".

Ранее сообщалось, что Латвия и Украина хотят построить завод по производству беспилотников прямо на латвийско-российской границе. Об этом в конце июня заявлял премьер-министр прибалтийского государства Андрис Кулбергс, напоминает rg.ru.