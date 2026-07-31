Одна из крупнейших закупок: ВМС США заказали 14 подводных лодок

Источник изображения: topwar.ru

ВМС США выделили рекордную сумму в $76,6 млрд, заказав строительство 5 подводных лодок класса Columbia (в модификации Build II) с баллистическими ракетами и 9 ударных субмарин Virginia в варианте Block VI. Это один из крупнейших проектов по закупке боевых кораблей в истории американского флота. В командовании пояснили по этому поводу:

Данные инвестиции укрепят долгосрочное подводное превосходство ВМС США на фоне растущей стратегической конкуренции с Китаем и Россией.

Указанные средства пойдут, в частности, на укрепление сети поставщиков и финансирование масштабной модернизации инфраструктуры верфей, призванной увеличить производственные мощности и улучшить соблюдение сроков выполнения обеих программ по строительству АПЛ.

Virginia является основным средством подводного боя ВМС США, сочетая в себе передовые технологии малозаметности, возможность проведения длительных операций и боевой потенциал, предназначенный для ведения ПЛО и нанесения ударов по наземным целям с помощью ракет Tomahawk. Компании Newport News Shipbuilding и General Dynamics Electric Boat совместно поставили флоту 26 бортов Virginia.

ВМС США ещё не раскрыли подробную конфигурацию Block VI. В предыдущих модификациях были внедрены улучшенные гидроакустические системы, расширены возможности управления боем, снижена акустическая заметность, а также внедрён модуль полезной нагрузки VPM, который значительно увеличил боекомплект Tomahawk и дал возможность размещения других полезных нагрузок. Ожидается, что Block VI ещё больше повысит параметры «стелс», увеличит сенсорную чувствительность ПЛ, а также даст возможность применять перспективные виды вооружения (включая гиперзвуковые) и безэкипажные системы.

Columbia, призванные нести МБР, являются приоритетной кораблестроительной программой ВМС США. Они заменяют флот АПЛ Ohio, которые отвечают за морскую компоненту ядерного сдерживания. Каждая Columbia будет нести 16 баллистических ракет подводного базирования Trident II D5LE и получит усовершенствованную электрическую двигательную установку, разработанную для снижения акустической заметности. Прогнозируемый срок службы составит более 40 лет.

Готовность головной подлодки Columbia составляет примерно 65%. Из-за задержек с поставками паровых турбин и комплектующих первоначальный график (сдача в 2027 году) был скорректирован. Ожидается, что официальная передача ВМС США состоится в конце 2028 – начале 2029 года.