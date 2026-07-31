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Известия.ru

В Госдуме оценили результаты ночных ударов ВС РФ по Украине

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Vladimir Baranov/Globallook Press

Колесник об ударах ВС РФ: это еще цветочки, ягодки впереди

Сегодняшний массированный удар по Украине стал результатом четкой и спланированной операции, направленной на разрыв логистических цепочек и уничтожение производства вооружения. Об этом 30 июля заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Всё это происходит одновременно с уничтожением Вооруженных сил Украины, то есть обескровливаются ВСУ. Во-первых, все-таки морскую логистическую цепочку практически сводят к нулю наши вооруженные силы, чтобы было сложно организовать доставку вооружения с Запада на территорию Украины», — сказал депутат в беседе с «Lenta.ru».

Кроме того, Колесник поделился тем, что были нанесены удары вглубь Украины, по местам производства вооружения. Так, был поражен завод по производству ракет «Фламинго». Депутат также выразил уверенность в еще большей успешности будущих ударов.

«Я думаю, что это начало, цветочки, а ягодки впереди будут», — подчеркнул парламентарий.

Минувшей ночью российские военные поразили на Украине аэродромы, военные телекоммуникационные и логистические центры в Киеве, Львове и еще пяти областях. По информации ведомства, пораженные объекты использовались для производства, хранения и доставки ракетного оружия различного назначения и беспилотников, а также обеспечивали работу систем контроля воздушной обстановки.

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