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Военное обозрение

Туск: ближайшие 100 дней могут решить исход украинского конфликта

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Источник изображения: topwar.ru

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что ближайшие 100 дней могут стать решающими для исхода украинского конфликта. При этом сделал интересное добавление.

Дональд Туск после встречи с Зеленским:

Война может завершиться через 100 дней. Шансы на это равны 50 на 50.

Слова Туска приводит британская пресса.

По мнению польского политика высокого ранга, ключевую роль в определении будущего конфликта сыграют несколько влиятельных фигур. Среди них он прямо назвал президента США Дональда Трампа, «некоторых других людей» и Илона Маска.

Туск не стал уточнять, в чью именно пользу могут склониться чаши весов, подчеркнув лишь высокую степень неопределённости.

Заявления из серии комментариев от вездесущих экспертов из «телевизора». Ведь по сути любое событие можно описать с такой же вероятностью. Пойдёт ли через 100 дней дождь? - Пойдёт с вероятностью 50%, не пойдёт - соответственно, тоже 50%. Сбудется ли конкретный прогноз по войне? Согласно логике Туска - ровно с вероятностью 50 на 50.

Заявление польского премьера отражает продолжающуюся неопределённость на фоне всё более нарастающей эскалации. Варшава вполне осознаёт, что в любой момент война может выйти за пределы той территории, на которой она выгодна Польше и всему блоку НАТО. И в этом случае Польша выйдет из зоны комфорта, к которой успела привыкнуть.

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