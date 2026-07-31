Войти
ТАСС

Медведев рассказал, что произойдет с военными технологиями после СВО

591
0
0
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Зампред Совбеза РФ уточнил, что их необходимо будет перевести в гражданские

КОКОШКИНО /Ржевский округ, Тверская область/, 30 июля. / ТАСС/. После завершения конфликта на Украине России необходимо будет конвертировать военные технологии в гражданские. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодежного форума "Гвардейск".

"Когда закончится конфликт [на Украине], - а он безусловно закончится, и закончится нашей победой - нам все равно придется осуществлять некий переток людей из одного сектора в другой и проводить диверсификацию", - сказал политик. "Все эти военные технологии, которые существуют, нам все равно нужно будет проводить конверсию, в том числе по гражданским направлениям. Потому что огромное количество секторов экономической жизни требуют использования беспилотников в мирной, обычной жизни. Только нужно научиться их правильным образом применять", - пояснил Медведев.

Зампред Совбеза уточнил, что это и есть будущее перетоков между гражданским сектором и оборонно-промышленным комплексом. "И это будет очень полезно для страны", - резюмировал он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.07 07:33
  • 0
Комментарий к "Чем же была более всего сильна промышленность Российской империи"
  • 31.07 05:53
  • 0
Комментарий к "Чего Европе ждать от задуманной США “НАТО 3.0”? (The Spectator, Великобритания)"
  • 31.07 05:08
  • 0
Комментарий к "Могла ли Россия потерпеть поражение в Первой Мировой Войне?"
  • 31.07 01:56
  • 0
Комментарий к "Почему Суворов взял «неприступный» Измаил, имея меньше солдат, чем защитников"
  • 31.07 01:37
  • 1
Чего Европе ждать от задуманной США “НАТО 3.0”? (The Spectator, Великобритания)
  • 31.07 01:19
  • 1
Болгария подключилась к нефтепроводу НАТО (Дума, Болгария)
  • 31.07 01:15
  • 3
На Украине отмечают рост у ВС РФ количества средств для противодействия Starlink
  • 30.07 23:32
  • 0
Комментарий к "Украина полюбила “Великую Америку”. Но не факт, что та отвечает взаимностью (Politico, США)"
  • 30.07 20:31
  • 0
КомментариИ к "Вечные темы для споров: победное шествие советской власти"
  • 30.07 20:29
  • 1
Комментарий к "Почему современная философия бесполезна? Как возродить её практическую силу"
  • 30.07 18:06
  • 2
Комментарий к "Страсти по «Арене-М»: изобрела ли Россия панацею для защиты танков от FPV-дронов?"
  • 30.07 16:19
  • 1
Принцип работы глушителя ВС России спутников Starlink объяснили
  • 30.07 15:58
  • 1
Объявлено о воссоздании Высшего училища подводников
  • 30.07 15:31
  • 16346
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.07 15:20
  • 8
Дуров: Чиновнику, «сломавшему интернет» в РФ, американцы должны вручить медаль