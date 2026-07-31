Медведев рассказал, что произойдет с военными технологиями после СВО

Зампред Совбеза РФ уточнил, что их необходимо будет перевести в гражданские

КОКОШКИНО /Ржевский округ, Тверская область/, 30 июля. / ТАСС/. После завершения конфликта на Украине России необходимо будет конвертировать военные технологии в гражданские. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодежного форума "Гвардейск".

"Когда закончится конфликт [на Украине], - а он безусловно закончится, и закончится нашей победой - нам все равно придется осуществлять некий переток людей из одного сектора в другой и проводить диверсификацию", - сказал политик. "Все эти военные технологии, которые существуют, нам все равно нужно будет проводить конверсию, в том числе по гражданским направлениям. Потому что огромное количество секторов экономической жизни требуют использования беспилотников в мирной, обычной жизни. Только нужно научиться их правильным образом применять", - пояснил Медведев.

Зампред Совбеза уточнил, что это и есть будущее перетоков между гражданским сектором и оборонно-промышленным комплексом. "И это будет очень полезно для страны", - резюмировал он.