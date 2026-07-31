Ростех поставил Минобороны России партию машин управления огнем артиллерии «Планшет-М-ИР».

Благодаря комплексу командир подразделения в реальном времени получает цифровые данные о целях, в том числе видео с беспилотников

Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех поставил Минобороны России очередную партию комплексов управления артиллерийским огнем «Планшет‑М-ИР», установленных на бронированном автомобильном шасси. Разработка позволяет в реальном времени управлять широкой номенклатурой орудий, собирать разведданные и корректировать огонь, существенно повышая его точность и оперативность.

«Планшет-М-ИР» способен организовать эффективную стрельбу по целям противника из самоходной и буксируемой артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов. Благодаря комплексу командир подразделения в реальном времени получает цифровые данные о целях, в том числе видео с беспилотников.

Кроме того, в случае необходимости командир подразделения может корректировать ведение огня, находясь вне машины — для этого достаточно вынести планшеты на нужное расстояние и продолжить управление.

«Сегодня мы видим, что заложенные технические решения полностью оправдывают себя в эксплуатации. „Планшет-М-ИР“ существенно сокращает время подготовки исходных данных для ведения артиллерийского огня и заметно повышает его результативность. Установка на бронированное шасси снижает риски для личного состава. Мы продолжаем совершенствовать функционал комплекса для более эффективной работы артиллерийских подразделений», — отметили в «Высокоточных комплексах».

Серийные поставки «Планшета М-ИР» на автомобильном шасси ведутся уже несколько лет, и опыт применения комплекса в реальных условиях подтверждает его полное соответствие современным требованиям к системам управления огнем.