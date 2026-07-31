Еврокомиссия выделила Украине 3,47 млрд. евро на закупку вооружений

Флаги Европейского союза и Украины у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе.

ЦАМТО, 30 июля. Европейская комиссия (ЕК) выделила Украине дополнительные 3,47 млрд. евро в рамках кредитного пакета в размере 90 млрд. евро, сообщила 30 июля пресс-служба ЕК.

Средства направят на закупку беспилотников, включая дальнобойные БЛА с реактивными двигателями, ракет, а также истребителей Gripen. В ЕК отметили, что финансирование призвано обеспечить Украину необходимым вооружением в кратчайшие сроки, сообщает iz.ru

В ближайшие недели планируется выделить дополнительное финансирование на поставки беспилотников, боеприпасов, средств ПВО и ракет. Всего в 2026 году на поддержку оборонного потенциала Украины предусмотрено 28,3 млрд. евро, напоминает iz.ru.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 июня подписал закон об увеличении военных расходов бюджета страны. Соответствующее решение было связано, как пояснялось, с привлечением масштабной внешней помощи от ЕС.