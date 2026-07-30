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Как выбрать шкаф для дома: прямой или угловой

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Шкаф часто становится первой крупной покупкой при обустройстве комнаты — от его формы и размеров зависит, сколько места останется на всё остальное: кровать, стол, проход между ними. Прежде чем оформлять заказ, стоит определиться с планировкой, особенно если комната в Москве небольшая и каждый сантиметр на счету. Шкаф бывает прямым и угловым, и у каждого варианта своя логика применения — расскажем, чем они отличаются на практике и какой выбрать под конкретную комнату.

Прямой шкаф или угловой

Прямая модель занимает участок стены целиком и проще планируется: заранее известна длина, глубина и то, как она впишется в расстановку остальной мебели. Выбор здесь самый широкий — в каталоге больше 740 моделей от компактных однодверных до шкафов на всю стену. Угловой шкаф занимает не стену, а угол комнаты, поэтому подходит там, где прямой шкаф упёрся бы в дверной проём или окно. За счёт диагональной или Г-образной формы он вмещает много вещей на небольшой площади пола, но требует свободного доступа с двух сторон для открывания дверей — это стоит учесть при замере комнаты.

Глубина и ширина под комнату

В прихожей или узком коридоре обычная глубина 50–60 см сузит проход, особенно в квартирах старой застройки в Москве с небольшой площадью. В таких случаях выручают модели глубиной от 35 см — они вмещают одежду на плечиках почти так же, как стандартные, но не задевают открывающиеся двери соседних комнат. Подборка таких моделей собрана в источнике. Угловые модели экономят место за счёт формы: например, шкаф 102×59×230 см занимает в углу комнаты площадь основания меньше квадратного метра, а обе прилегающие стены остаются свободными для кровати или стола.

Материалы и фурнитура

Корпус из ЛДСП 16 мм — стандарт для обеих форм шкафов: он устойчив к нагрузке полок и не деформируется при заполнении вещами. У угловых моделей чаще встречаются зеркальные фасады — они визуально расширяют небольшую комнату, где угловой шкаф обычно и ставят, и заодно избавляют от отдельного зеркала в интерьере. Петли с доводчиками стоят немного дороже обычных, но избавляют от хлопанья дверцами при частом использовании, что особенно ощутимо в квартире с детьми или животными.

Мебель Divan.ru производит сама, поэтому и прямые, и угловые шкафы можно заказать в одной коллекции с тумбами и комодами — цвет корпуса и фурнитура совпадут без подбора вручную по каталогам разных производителей. Оформить заказ можно на сайте Диван.ру или по телефону: менеджер поможет прикинуть, какая форма и глубина впишутся в вашу комнату в Москве, и уточнит доступные размеры под замер. Договор с покупателем заключает ООО «ДИВАН ТРЕЙД». Если сомневаетесь между прямым и угловым — опишите планировку, и мы подскажем вариант, который не придётся потом менять.

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