Воздушные силы самообороны Японии приступили к испытаниям самолета РЭБ XEC-2

ЦАМТО, 30 июля. Воздушные силы самообороны Японии приступили к летным испытаниям нового самолета радиоэлектронной борьбы (РЭБ) XEC-2 японской компании Kawasaki Heavy Industries (KHI).

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на командование ВВС по разработке и испытаниям (ADTC), этап летных испытаний самолета начался 15 июля. ADTC опубликовало видеозапись взлета самолета с авиабазы "Гифу" (Нагоя), где размещается авиационное подразделение командования. Судя по данным системы ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast), XEC-2 взлетел с авиабазы "Гифу" в 15:35 по местному времени и совершил посадку в 16:48 15 июля. В полете его сопровождал истребитель F-2. Во время полета XEC-2 достиг максимальной высоты в 23500 футов (7163 м).

По информации Минобороны Японии, разработка XEC-2 началась в 2020 ф.г. Комплексные летные испытания самолета начались спустя четыре месяца после первого полета, состоявшегося в марте 2026 года. Испытательному подразделению самолет с б.н. 68-1203 был передан в июне. Как предполагается, программа испытаний будет включать оценку летных характеристик XEC-2 и возможностей установленного оборудования, надежности бортовых систем и электромагнитной совместимости аппаратуры.

В случае успешного завершения испытаний для Воздушных сил самообороны Японии может быть приобретено до четырех самолетов EC-2 (обозначение серийного самолета). Они заменят состоящий на вооружении с 1986 года EC-1, также разработанный KHI.

XEC-2 был разработан на базе самолета ВТА C-2 компании Kawasaki Heavy Industries. EC-2 – второй специализированный вариант C-2 после самолета радио- и радиотехнической разведки RC-2, совершившего свой первый полет в 2018 году. Внешне XEC-2 отличается "приплюснутой" формой носовой части, а также обтекателями в хвостовой и верхней части фюзеляжа. Такая компоновка обеспечивает покрытие антеннами нескольких секторов.

По информации Минобороны Японии, самолет предназначен для обнаружения и сбора данных о радиоэлектронных средствах противника и постановки помех средствам связи, передачи данных, РЛС и другим системам. EC-2 обеспечит поддержку действий истребителей F-35A, F-15J и F-2 Воздушных сил самообороны Японии, затрудняя противнику возможности их обнаружения и поражения.