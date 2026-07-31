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Известия.ru

Поддубный указал на переосмысление ПВО из-за развития беспилотников

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Поддубный: новые беспилотники заставляют армии мира менять подходы к ПВО

В России и других армиях мира прямо сейчас происходит переосмысление концепции системы противовоздушной обороны (ПВО) из-за быстрого развития беспилотных систем. Об этом 30 июля сообщил член генерального совета «Единой России», журналист, Герой России Евгений Поддубный.

«Сейчас не только мы, это абсолютно все армии мира, мы просто в режиме реального времени переосмысляем саму конструкцию противовоздушной обороны, потому что понятно, что появились новые факторы. <...> Уже сейчас и противник этим занимается, повышая возможности своих беспилотников», — заявил он в интервью журналисту Владимиру Соловьеву в эфире его канала на Rutube.

По словам Поддубного, новая архитектура ПВО строится на эшелонированных мобильных группах, функционирующих на разных высотах и размещаемых на маршрутах полета беспилотников. Для эффективного противодействия необходима связка из трех условий: наличие радиолокационных станций, мобильность и слаженная работа подразделений, что позволяет существенно снизить угрозу вражеских дронов.

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Глава Министерства промышленности и торговли РФ Антон Алиханов 27 июля сообщил, что отечественные предприятия стали защищаться от беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими лазерными системами. Сейчас, по мнению министра, важно и дальше развивать такие системы. Такой процесс, как подчеркнул он, должен осуществиться одновременно с работой над БПЛА-перехватчиками и уровнем радиолокационной осведомленности.

Официальный представитель НПО «Альфа» 6 июля рассказал, что для обнаружения беспилотников стали использовать новую акустическую систему «Ухо». Она, как пояснялось, при компактных размерах и небольшом весе может противостоять даже таким дронам ВСУ, как «Лютый». Комплекс уже функционирует в Белгородской области и Донецкой Народной Республике как разветвленная сеть акустических станций, данные с которых выводятся в единую информационную систему.

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