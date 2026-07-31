Дальность на тысячи километров: состоялся первый полёт китайского БПЛА TP200

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26 июля состоялся первый полёт многоцелевого беспилотника TP200, разработанного китайской компанией Yitong UAV System для закрытия пробела между малогабаритными электрическими многороторными дронами, которые обычно несут ограниченную полезную нагрузку на короткие расстояния, и более крупными и дорогостоящими средневысотными платформами большой продолжительности полёта (MALE).

TP200 с бензиновым двигателем имеет длину фюзеляжа 6,05 м, размах крыла 10 м, высоту 2,4 м, максимальную взлётную массу 700 кг, грузоподъёмность 200 кг, продолжительность пребывания в воздухе более 24 часов с полной нагрузкой, скорость до 225 км/ч, практический потолок 7620 м. Он может взлетать с ВПП длиной от 300 м с высокогорных аэродромов, расположенных на высоте 4,5 тыс. м, и предназначен для многоцелевого использования, в частности, выполнения логистических, разведывательных и ударных задач.

Дрон продемонстрировал стабильный и управляемый полёт на протяжении всего испытания, при этом набор высоты, крейсерская скорость и другие параметры соответствовали запланированным показателям.

Разработчик подчёркивает, что TP200 имеет дальность действия на тысячи километров, будучи способным пролететь 3000 км, а с полной нагрузкой – 2000 км. В связи с этим западные обозреватели отмечают:

TP200 более актуален для выполнения задач постоянного наблюдения и ретрансляции, чем для высокоскоростной перевозки грузов.