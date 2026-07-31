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Газета.ru

Военкор Поддубный сообщил о создании в России новой системы ПВО

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ПВО России
ПВО России.
Источник изображения: © РИА Новости /

Поддубный заявил о создании в России новой системы ПВО против беспилотников ВСУ

В настоящее время в России создается принципиально новая система противовоздушной обороны, включающая ранее не применявшиеся элементы. Об этом заявил военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК Герой России Евгений Поддубный в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

По его словам, новая система строится на эшелонированных мобильных группах, функционирующих на разных высотах и по разным целям. Они выстраиваются таким образом, чтобы находиться на маршрутах полета украинских беспилотников, отметил Поддубный.

Военкор выделил три важных условия для эффективной защиты от вражеских дронов: наличие радиолокационных станций, мобильность и слаженная работа подразделений.

Как только три условия начинают работать, проблема вражеских БПЛА сильно снижается, отметил Поддубный.

До этого Поддубный заявил, что после завершения специальной военной операции на Украине Россию ждет период противостояния за более справедливое мироустройство.

Ранее Поддубный заявил о необходимости увековечить подвиг героев СВО в городах России.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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