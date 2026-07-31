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ЦАМТО

Латвия передала МНО Литвы РЛС MPQ-64 Sentinel

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РЛС AN/MPQ-64F1 «Сентинел»
Буксируемая трехкоординатная радиолокационная станция AN/MPQ-64F1 «Сентинел».
Источник изображения: www.thalesraytheon.com

ЦАМТО, 30 июля. МНО Литвы сообщило о получении из состава ВС Латвии радиолокационных станций MPQ-64 Sentinel.

Как заявлено, передача осуществлена на безвозмездной основе в рамках укрепления региональной системы противовоздушной обороны.

Количество передаваемых РЛС не раскрывается, но, как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2015 года с компанией Thales-Raytheon Systems был заключен контракт на поставку для ВС Латвии четырех станций AN/MPQ-64F1 Improved Sentinel. Поставки начались в 2016 году.

По информации министра национальной обороны Литвы Робертаса Каунаса, основной задачей РЛС MPQ-64 Sentinel является обеспечение поражения воздушных целей в составе зенитных ракетных комплексов NASAMS, за счет обеспечения данных об обнаруженных целях. Полученные станции повысят эффективность перехвата воздушных угроз.

Как уточнило МНО Литвы, власти Латвии приняли решение о передаче РЛС Литве на основании рекомендаций США. ВС Латвии используют для защиты от воздушных угроз ЗРК другого типа.

Как сообщал ЦАМТО, в отличие от Литвы, которая, начиная с 2017 года, приобрела несколько партий ЗРК NASAMS норвежской компании Kongsberg, власти Латвии и Эстонии в ноябре 2023 года совместно закупили ЗРК средней дальности IRIS-T SLM производства немецкой компании Diehl Defence.

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