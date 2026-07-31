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На СВО применили более 100 тысяч российских «Гербер»

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Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости.

Эксперт Потапов: На СВО применили более 100 тысяч российских дронов «Гербера»

В ходе специальной военной операции (СВО) применили более 100 тысяч российских дронов «Гербера» различных модификаций. Об этом ТАСС сообщил эксперт в сфере беспилотных систем и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), официальный представитель компании «НПП» Игорь Потапов.

По его словам, если к середине 2025 было произведено 15-20 тысяч дронов, то к настоящему времени объем выпуска изделий кратно увеличен. «Если считать по серийным номерам субъективного контроля, то на данный момент этот показатель составляет 100 239 экземпляров», — сказал эксперт.

По его словам, изначально дрон создавался в качестве средства обмана противовоздушной обороны противника, а сейчас изделие стало полноценным ударно-разведывательным беспилотником.

Ранее начальник разведки 51-й общевойсковой армии группировки «Центр» с позывным Апостол сообщил, что российский беспилотный летательный аппарат «Молния» пролетел 120 километров, обходя зоны действия средств РЭБ противника, и уничтожил пикап Вооруженных сил Украины.

Ранее советник президента Украины по вопросам развития оборонных технологий Сергей Бескрестнов заявил, что Вооруженные силы России начали использовать многоцелевые дроны «Гербера» для управления ударными аппаратами «Молния» на большой дальности.

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