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Военное обозрение

«Теперь российские FPV-дроны видимы»: комплекс активной защиты SOVA-1.0 для ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Как отмечают в ВСУ, российские войска продолжают совершенствовать беспилотные системы. В частности, серийные FPV-дроны «Бумеранг» получили систему наведения на цель, разнесённый приём сигнала, возможность быстрого изменения рабочих частот и видеоканал передачи данных, работающий в диапазоне выше 6 ГГц.

Также, как утверждается украинскими военными, ВС РФ активно пытаются перейти на использование новых частотных диапазонов в спектрах, которые пока не охватываются большинством детекторов БПЛА, состоящих на оснащении ВСУ:

Это наряду с активным наращиванием числа применяемых FPV-дронов на оптоволокне и оборудованием беспилотников системами донаведения создаёт угрозу уменьшения возможностей по противодействию БПЛА противника на поле боя.

На этом фоне украинская компания Tactical Technology разработала комплекс активной защиты SOVA-1.0, предназначенный для выявления и физического поражения БПЛА за счёт создания нескольких рубежей противодействия. Он обеспечивает радиоэлектронное и оптическое обнаружение целей; перехват аналогового видеосигнала; подавление каналов управления целями; возможность поражения дронов.

Источник изображения: topwar.ru

Программно-аппаратный комплекс FlyOff, используя выносные направленные антенны на мачтах, осуществляет радиочастотную детекцию на дистанции до 10 км, работая исключительно на приём. Он проводит анализ сигнатур (протоколов связи, форм сигнала, прыжков частоты и таймингов пакетов данных), идентифицируя дрон, и способен перехватить аналоговый видеосигнал, воссоздавая картинку, которую видит оператор противника. На ближней дистанции FlyOff начинает определять точное направление движения подлетающей угрозы.

За обнаружение БПЛА по отражению радиоволны отвечает радарный комплекс с АФАР Blood Seeker AESA, работающий на расстоянии до 1800 м. Непосредственный оптический обзор целей комплекс SOVA осуществляет на дистанции до 150 м.

Оптическое оборудование (слева) и сеткомёты:

Источник изображения: topwar.ru

За противодействие отвечают модули РЭБ MOROK-4X и MOROK-1X, обеспечивая точечным радиоэлектронным излучением подавление каналов управления БПЛА на расстоянии до 200 м. В свою очередь система ZHNETS-223/12 отвечает за автоматическое наведение на цель огнестрельного оружия на дистанции до 100 м. Комплекс ZOREPAD-6P работает на расстоянии до 50 м, выпуская из мортир сети-ловушки.

Разработчик поясняет по поводу своего творения:

КАЗ способен обнаруживать угрозы, не излучающие никакого радиосигнала. Поскольку комплекс оборудован не только радиочастотными системами обнаружения, но и оптическими, он может идентифицировать любые цели.

В Tactical Technology пояснили, что SOVA-1.0 может работать в полуавтоматическом или полностью автоматическом режиме. От оператора требуется лишь выдать команду подтверждения для поражения цели. Как утверждается, КАЗ может использоваться не только против ударных дронов типа FPV, но и для борьбы с разведывательными БПЛА или даже «Геранями». SOVA-1.0 может устанавливаться как на технику, так и на стационарные платформы:

Благодаря новому КАЗ российские FPV-дроны теперь стали видимы.
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Россия
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Бумеранг
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