Узбекистан рассматривает закупку 24 китайских истребителей J-10CE

ЦАМТО, 30 июля. ВВС Узбекистана рассматривают возможность приобретения 24 многоцелевых истребителей J-10CE поколения 4++ производства китайской корпорации Chengdu Aircraft Corporation (CAC).

Как сообщает издание Defence Security Asia, о планируемом к заключению контракте заявил генерал-лейтенант Шухрат Холмухамедов. Поставки предусмотрены поэтапно, с прохождением подготовки узбекских летных экипажей на территории Китая.

На данный момент официально подтвержденной остается поставка двух истребителей J-10CE, прибывших в Ташкент 2 июля 2025 года. Однако, как отмечает издание, заявления о получении дополнительных четырех единиц данного типа, распространенные в китайских открытых источниках 21-22 июля 2026 года, официального подтверждения со стороны Ташкента или Пекина на данный момент не получили.

В случае реализации контракта в полном объеме, поставка 24 истребителей J-10CE позволит частично заместить состоящие на вооружении ВВС Узбекистана самолеты Су-27 и МиГ-29, срок эксплуатации которых приближается к предельным показателям. Аналитики отмечают, что закупка китайской техники направлена на снижение зависимости оборонного сектора республики от поставок российских авиационных платформ.

При этом Ташкент заявляет о продолжении военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией в рамках многовекторной внешнеполитической линии. В случае завершения сделки по J-10CE КНР получит возможность расширить военно-промышленное и технологическое присутствие в Центрально-Азиатском регионе, традиционно относившемся к сфере влияния российского ОПК.

Истребитель J-10CE является экспортным вариантом самолета J-10C, разработанного корпорацией Chengdu Aircraft Corporation для нужд ВВС НОАК. Аппарат построен по аэродинамической схеме "утка" с треугольным крылом, оснащен радиолокационной станцией с активной фазированной антенной решеткой семейства KLJ-7A и турбореактивным двигателем WS-10. Боекомплект включает управляемую ракету класса "воздух-воздух" PL-15E с заявленной дальностью действия более 100 км.

Стоимость одной единицы J-10CE оценивается в диапазоне от 40 до 50 млн. долл., что обеспечивает ценовое преимущество относительно западных истребителей сопоставимого класса.