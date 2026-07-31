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ЦАМТО

США и ОАЭ создали двустороннюю рабочую группу по военному ИИ

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Центральное командование США (CENTCOM)
Центральное командование США (CENTCOM).
Источник изображения: Twitter

ЦАМТО, 30 июля. Объединенное центральное командование ВС США (CENTCOM) 28 июля объявило о создании первой двусторонней рабочей группы с ОАЭ, целью которой является ускоренная разработка прикладных решений в области военного искусственного интеллекта.

Соглашение о формировании структуры было заключено между сторонами в тот же день.

Рабочая группа получила наименование Task Force Talon Synapse. Ее официальный запуск запланирован на ближайшие недели. Штат группы составит порядка 20 специалистов от американской и эмиратской стороны, обладающих компетенциями в области искусственного интеллекта, работы с данными и кибербезопасности.

Базирование объединенной команды предусмотрено в Абу-Даби. В задачи рабочей группы входит интеграция прикладных решений на основе ИИ для обеспечения поддержки разведки, защиты объектов критической инфраструктуры и мониторинга обстановки в сфере безопасности в регионе.

Командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер заявил, что формирование рабочей группы стало ключевым этапом взаимодействия с одним из наиболее подготовленных региональных партнеров в целях оперативной передачи развивающихся достижений в сфере ИИ военнослужащим. По его словам, США и партнер по соглашению, ОАЭ, сохраняют твердую приверженность внедрению прикладных решений ИИ, способствующих инновациям в оперативном формате.

Инициатива формирования структуры обсуждалась ранее адмиралом Купером и советником по национальной безопасности ОАЭ шейхом Тахнуном бин Заидом Аль Нахайаном. В прошлом месяце представители CENTCOM провели встречи с руководителями профильных компаний индустрии искусственного интеллекта и представителями военного ведомства ОАЭ в рамках визита в регион.

Как отмечает Forbes, объявление о создании рабочей группы последовало на фоне сохраняющихся разногласий между Пентагоном и компанией Anthropic относительно порядка применения коммерческих систем искусственного интеллекта в интересах Министерства обороны США.

Ранее, в прошлом месяце, США ослабили экспортные ограничения в отношении ОАЭ, что упростило передачу микросхем для систем ИИ, военной техники, отдельных типов коммерческих спутников и космических аппаратов.

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