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Пентагон вооружится БЭК-носителями БПЛА

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Кадр: Elang Merah Putih / YouTube
Кадр: Elang Merah Putih / YouTube .

Defense News: Пентагон захотел вооружиться БЭК-носителями БПЛА

Пентагон захотел вооружиться безэкипажными катерами (БЭК), которые выступали бы носителями пары недорогих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет Defense News.

Проект Suitable Warfighting Adaptive Payloads (SWAP) предполагает, что запускаемые с БЭК БПЛА будут использоваться для «для обнаружения, идентификации, отслеживания и нейтрализации враждебных угроз».

Согласно требованиям Пентагона, два БПЛА, запускаемые с БЭК, вместе должны переносить не менее пары килограммов полезной нагрузки. При этом БЭК с БПЛА должен помещать в стандартный грузовой контейнер.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что модернизированные учебно-боевые самолеты Як-130М должны уничтожать беспилотные летательные аппараты и БЭК.

Также в июле The Wall Street Journal написал, что компания ReconCraft, которая выпускает быстроходные катера для Командования специальных операций Вооруженных сил США, захотела производить украинские БЭК Magura.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Як-130
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Робот
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