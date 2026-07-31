В Турции спустили на воду шестой фрегат нового поколения

На турецкой верфи Sedef спустили на воду шестой фрегат I-класса (типа "Стамбул"), предназначенный для национального флота. Как отмечает Navy Recognition, распределение производства корпусов между несколькими заводами консорциума, образованного STM и TAIS, позволяет сократить интервалы в серии между спусками на воду и поддерживать параллельные потоки оснащения и приемки кораблей.

Фрегат, названный "Карадениз", спустили на воду через 30 месяцев после заключения контракта и через пять месяцев после спуска на воду пятого корабля серии, "Акдениз".

Спуск на воду фрегата "Карадениз", Турция Turkish Defence Agency

Напомним, что головной турецкий фрегат нового поколения "Стамбул" заложили на верфи Istanbul Naval Shipyard в июле 2017 года и спустили на воду в январе 2021 года. Его передали турецкому флоту в январе 2024 года.

В апреле 2023 года Управления оборонной промышленности Турции (SSB) подписало контракт на поставку еще трех таких фрегатов с консорциумом, образованным местными компаниями STM и TAIS. По условиям сделки, корабли строят одновременно на трех верфях – Anadolu, Sefine и Sedef.

Второй и третий фрегаты класса "Стамбул", "Измир" и "Измит", спустили на воду в январе 2025 года на верфях Anadolu и Sedef соответственно. В сентябре того же года на верфи Sefine в Ялове спустили на воду четвертый фрегат "Ичел".

Позднее власти Турции заказали еще четыре корабля данного типа, увеличив серию до восьми единиц.

Пятый фрегат, "Акдениз", спустили на воду в феврале 2026 года. Кроме "Карадениза", еще два фрегата находятся на более ранних этапах постройки.

Фрегаты типа "Стамбул" представляют собой увеличенную версию корветов класса "Ада": водоизмещение – около 3000 тонн, длина корпуса – 113,2 метра, ширина – 14,4 метра, осадка – 4,05 метра. Оснащенные комбинированной дизель-газотурбинной установкой типа CODAG, они могут развивать скорость свыше 29 узлов. Дальность плавания – 5700 морских миль при крейсерской скорости 14 узлов.

Состав вооружения включает установку вертикального пуска на 16 зенитных ракет семейства HISAR разработки турецких Roketsan и Aselsan, установку 4×4 для противокорабельных ракет ATMACA, 76-мм орудие, 25-мм арткомплексы и 324-мм торпедные аппараты.

В производстве фрегатов типа "Стамбул" участвуют 80 турецких субподрядчиков, обеспечивающих поставки 150 систем.