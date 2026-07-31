Войти
РИА Новости

"Ростех" поставил Минобороны партию "Планшет М-ИР"

448
0
+1
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

"Ростех" передал МО РФ партию машин управления огнем артиллерии "Планшет-М-ИР"

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил Минобороны России очередную партию комплексов управления артиллерийским огнем "Планшет‑М-ИР", сообщила пресс-служба госкорпорации "Ростех".

"Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" поставил Минобороны России очередную партию комплексов управления артиллерийским огнем "Планшет‑М-ИР", установленных на бронированном автомобильном шасси", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, разработка позволяет в реальном времени управлять широкой номенклатурой орудий, собирать разведданные и корректировать огонь, существенно повышая его точность и оперативность. "Планшет-М-ИР" способен организовать эффективную стрельбу по целям противника из самоходной и буксируемой артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов.

"Благодаря комплексу командир подразделения в реальном времени получает цифровые данные о целях, в том числе видео с беспилотников. Кроме того, в случае необходимости командир подразделения может корректировать ведение огня, находясь вне машины – для этого достаточно вынести планшеты на нужное расстояние и продолжить управление", - говорится в сообщении.

В холдинг "Высокоточные комплексы" отметили, что "Планшет-М-ИР" существенно сокращает время подготовки исходных данных для ведения артиллерийского огня и заметно повышает его результативность.

"Сегодня мы видим, что заложенные технические решения полностью оправдывают себя в эксплуатации. Установка на бронированное шасси снижает риски для личного состава. Мы продолжаем совершенствовать функционал комплекса для более эффективной работы артиллерийских подразделений", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что серийные поставки "Планшета М-ИР" на автомобильном шасси ведутся уже несколько лет, и опыт применения комплекса в реальных условиях подтверждает его полное соответствие современным требованиям к системам управления огнем.

Госкорпорация "Ростех" – крупнейшая машиностроительная компания России, которая объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Также компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.07 07:33
  • 0
Комментарий к "Чем же была более всего сильна промышленность Российской империи"
  • 31.07 05:53
  • 0
Комментарий к "Чего Европе ждать от задуманной США “НАТО 3.0”? (The Spectator, Великобритания)"
  • 31.07 05:08
  • 0
Комментарий к "Могла ли Россия потерпеть поражение в Первой Мировой Войне?"
  • 31.07 01:56
  • 0
Комментарий к "Почему Суворов взял «неприступный» Измаил, имея меньше солдат, чем защитников"
  • 31.07 01:37
  • 1
Чего Европе ждать от задуманной США “НАТО 3.0”? (The Spectator, Великобритания)
  • 31.07 01:19
  • 1
Болгария подключилась к нефтепроводу НАТО (Дума, Болгария)
  • 31.07 01:15
  • 3
На Украине отмечают рост у ВС РФ количества средств для противодействия Starlink
  • 30.07 23:32
  • 0
Комментарий к "Украина полюбила “Великую Америку”. Но не факт, что та отвечает взаимностью (Politico, США)"
  • 30.07 20:31
  • 0
КомментариИ к "Вечные темы для споров: победное шествие советской власти"
  • 30.07 20:29
  • 1
Комментарий к "Почему современная философия бесполезна? Как возродить её практическую силу"
  • 30.07 18:06
  • 2
Комментарий к "Страсти по «Арене-М»: изобрела ли Россия панацею для защиты танков от FPV-дронов?"
  • 30.07 16:19
  • 1
Принцип работы глушителя ВС России спутников Starlink объяснили
  • 30.07 15:58
  • 1
Объявлено о воссоздании Высшего училища подводников
  • 30.07 15:31
  • 16346
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.07 15:20
  • 8
Дуров: Чиновнику, «сломавшему интернет» в РФ, американцы должны вручить медаль