"Ростех" поставил Минобороны партию "Планшет М-ИР"

"Ростех" передал МО РФ партию машин управления огнем артиллерии "Планшет-М-ИР"

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил Минобороны России очередную партию комплексов управления артиллерийским огнем "Планшет‑М-ИР", сообщила пресс-служба госкорпорации "Ростех".

"Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" поставил Минобороны России очередную партию комплексов управления артиллерийским огнем "Планшет‑М-ИР", установленных на бронированном автомобильном шасси", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, разработка позволяет в реальном времени управлять широкой номенклатурой орудий, собирать разведданные и корректировать огонь, существенно повышая его точность и оперативность. "Планшет-М-ИР" способен организовать эффективную стрельбу по целям противника из самоходной и буксируемой артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов.

"Благодаря комплексу командир подразделения в реальном времени получает цифровые данные о целях, в том числе видео с беспилотников. Кроме того, в случае необходимости командир подразделения может корректировать ведение огня, находясь вне машины – для этого достаточно вынести планшеты на нужное расстояние и продолжить управление", - говорится в сообщении.

В холдинг "Высокоточные комплексы" отметили, что "Планшет-М-ИР" существенно сокращает время подготовки исходных данных для ведения артиллерийского огня и заметно повышает его результативность.

"Сегодня мы видим, что заложенные технические решения полностью оправдывают себя в эксплуатации. Установка на бронированное шасси снижает риски для личного состава. Мы продолжаем совершенствовать функционал комплекса для более эффективной работы артиллерийских подразделений", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что серийные поставки "Планшета М-ИР" на автомобильном шасси ведутся уже несколько лет, и опыт применения комплекса в реальных условиях подтверждает его полное соответствие современным требованиям к системам управления огнем.

Госкорпорация "Ростех" – крупнейшая машиностроительная компания России, которая объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Также компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.