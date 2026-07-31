КМЗ на 1,5 года раньше срока поставил МЧС России 62 аэролодки

ЦАМТО, 30 июля. Холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) на полтора года раньше срока выполнил миллиардный контракт на поставку 62 аэролодок для МЧС России: в июне и июле предприятие отгрузило финальные шесть ед.

Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.

Как напоминает агентство, контракт на поставку 57 аэролодок для МЧС на сумму 1,3 млрд. руб. был заключен в ноябре 2025 года со сроком реализации до декабря 2027 года. Затем было заключено дополнительное соглашение на поставку еще пяти лодок.

"Аэролодки КМЗ создаются с учетом требований спасательных подразделений: они способны выходить на мели, песчаные косы и затянутые льдом участки, быстро доставлять людей и грузы, а также выполнять поисково-спасательные операции там, где классические суда ограничены по осадке и маневренности", – сказал "РИА Новости" М.Даниленко.

Он подчеркнул, что "досрочное выполнение контракта демонстрирует производственные возможности холдинга и его готовность оперативно реагировать на запросы ведомств, отвечающих за безопасность и ликвидацию чрезвычайных ситуаций".

При мощности двигателя порядка 400 л.с. аэролодка 650-К может достигать скорости 190 км/ч по воде и более 200 км/ч по снегу или льду, грузоподъемность – до 1500 кг, экипаж – 5-6 человек, запас хода – до 500-600 км.

Холдинг ВПК KMЗ сегодня специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности, на производстве катеров для силовых структур России, а также судов и морских дронов.