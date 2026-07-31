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ЦАМТО

КМЗ на 1,5 года раньше срока поставил МЧС России 62 аэролодки

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Производство холдинга "Кингисеппский машиностроительный завод"
Производство холдинга "Кингисеппский машиностроительный завод".
Источник изображения: КМЗ

ЦАМТО, 30 июля. Холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) на полтора года раньше срока выполнил миллиардный контракт на поставку 62 аэролодок для МЧС России: в июне и июле предприятие отгрузило финальные шесть ед.

Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.

Как напоминает агентство, контракт на поставку 57 аэролодок для МЧС на сумму 1,3 млрд. руб. был заключен в ноябре 2025 года со сроком реализации до декабря 2027 года. Затем было заключено дополнительное соглашение на поставку еще пяти лодок.

"Аэролодки КМЗ создаются с учетом требований спасательных подразделений: они способны выходить на мели, песчаные косы и затянутые льдом участки, быстро доставлять людей и грузы, а также выполнять поисково-спасательные операции там, где классические суда ограничены по осадке и маневренности", – сказал "РИА Новости" М.Даниленко.

Он подчеркнул, что "досрочное выполнение контракта демонстрирует производственные возможности холдинга и его готовность оперативно реагировать на запросы ведомств, отвечающих за безопасность и ликвидацию чрезвычайных ситуаций".

При мощности двигателя порядка 400 л.с. аэролодка 650-К может достигать скорости 190 км/ч по воде и более 200 км/ч по снегу или льду, грузоподъемность – до 1500 кг, экипаж – 5-6 человек, запас хода – до 500-600 км.

Холдинг ВПК KMЗ сегодня специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности, на производстве катеров для силовых структур России, а также судов и морских дронов.

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Россия
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