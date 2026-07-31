США начнут получать новейшие подлодки Virginia Block VI не ранее 2035 года

ЦАМТО, 30 июля. Поставки заказанных Пентагоном подлодок нового поколения класса Virginia Block VI начнутся не ранее, чем через девять лет, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на бюджетную документацию ВМС США.

Агентство Блумберг 29 июля со ссылкой на письмо заместителя министра обороны по закупкам и обеспечению Майкла Даффи сообщило, что Пентагон одобрил контракт с компанией General Dynamics на производство девяти подлодок нового поколения модификации Virginia Block VI.

Производство первой из этих девяти субмарин должно начаться в сентябре этого года и завершиться в апреле 2035 года, следует из изученных "РИА Новости" документов.

Передача в эксплуатацию оставшихся восьми подлодок запланирована с интервалом в четыре-пять месяцев и будет растянута до июля 2038 года. При этом строительство одной подлодки займет от 94 до 102 месяцев.

Комментарий ЦАМТО

Решение об одобрении контракта по АПЛ Virginia Block VI принято на фоне срыва сроков исполнения предыдущего контракта на строительство АПЛ Virginia серии Block V. По данным комитета палаты представителей по вооруженным силам, темпы строительства подводных лодок серии Block V составляют около 1,1-1,2 ед. в год при плановом показателе свыше двух единиц в год, а средняя задержка поставки превышает три года. Причинами отставания названы дефицит квалифицированной рабочей силы, нехватка доковых мощностей и перебои в поставках комплектующих на фоне параллельного исполнения программы строительства ПЛАРБ типа Columbia.

Контракту на строительство многоцелевых АПЛ Virginia серии Block VI предшествовал ряд промежуточных контрактов на закупку оборудования с длительными циклами изготовления и подготовительные работы, в том числе на сумму 2,3-2,4 млрд. долл., заключенных весной 2026 года.