Fincantieri начала строительство второго фрегата FREMM EVO для ВМС Италии

ЦАМТО, 30 июля. Европейское управление по закупкам вооружений (OCCAR) объявило о состоявшейся на верфи компании Fincantieri в Рива-Тригозо церемонии резки первой стали для второго фрегата класса FREMM EVO для ВМС Италии.

Мероприятие последовало за успешным завершением защиты рабочего проекта корабля в декабре 2025 года, что подтвердило готовность проекта FREMM EVO по всем направлениям программы и позволило перейти к этапу производства. Фрегаты FREMM EVO планируется передать ВМС Италии в 2029 и 2030 годах.

В церемонии приняла участие португальская делегация во главе с заместителем директора Национального управления вооружений Португалии контр-адмиралом Антонио Матеушем. Португалия 20 июля подписала двустороннее межгосударственное соглашение, предусматривающее приобретение трех современных фрегатов FREMM EVO, а также сопутствующих услуг логистической поддержки.

FREMM – это крупнейшая европейская программа по строительству многоцелевых фрегатов, которая с 2002 года реализуется совместно Францией и Италией под эгидой Европейского управления по закупкам вооружений (OCCAR). Фрегаты предназначены для патрулирования территориальных вод, борьбы с воздушными, надводными, подводными, наземными угрозами, контроля судоходства, противодействия терроризму и борьбы с пиратством.

ВМС Италии разместили в рамках программы заказ на строительство компанией Orizzonte Sistemi Navali 10 кораблей класса FREMM (6 в многоцелевой версии и 4 – в противолодочной) для замены построенных Fincantieri в 1970-ые годы фрегатов класса "Лупо" и "Маэстраль".

Строительство головного фрегата, (F-590) "Карло Бергамини", в многоцелевой версии началось в феврале 2008 года, а 29 мая 2013 года корабль был передан ВМС Италии. Следующие четыре фрегата были построены в противолодочной версии и переданы заказчику в 2013-2016 гг. Корабли с шестого по восьмой были построены в многоцелевой версии и поставлены ВМС Италии в 2017-2019 гг.

В начале июня 2020 года власти Италии одобрили продажу двух последних построенных для ВМС Италии многоцелевых фрегатов класса "Бергамини" ВМС Египта. Они были переименованы в FFG-1002 "Аль-Галала" (Al-Ghalala) и FFG-1003 "Бернэс" (Bernees) и приняты на вооружение ВМС Египта в 2020-2021 гг.

Для их замены Fincantieri построила 2 усовершенствованных фрегата ПВО (ASW Enhanced). Девятый фрегат, (F-598) "Спартако Шергат" был передан ВМС Италии в апреле 2025 года, а десятый, (F-589) "Эмилио Бьянки", – в июле 2025 года.

В июле 2024 года OCCAR подписало с Orizzonte Sistemi Navali контракт на поставку ВМС Италии двух фрегатов класса FREMM в новой конфигурации EVO. Стоимость заказа составила около 1,5 млрд. евро. Их поставка запланирована на 2029 и 2030 годы, соответственно.

Церемония резки первой стали для строительства головного фрегата класса FREMM EVO состоялась 3 апреля 2025 года.