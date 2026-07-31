Бомбардировщик с вертикальным взлётом: новая идея ВВС США

Источник изображения: topwar.ru

В феврале ВВС США объявили о достижении соглашения с компанией Northrop Grumman об увеличении темпов производства стратегических бомбардировщиков B-21 Raider на 25% благодаря финансированию в размере $4,5 млрд, полученному в рамках билля «Большой прекрасный законопроект», принятого президентом Дональдом Трампом в июле 2025 года. Это произошло, несмотря на то, что лётные испытания этой новой машины ещё не были завершены.

Официально точное количество заказанных B-21 Raider никогда не указывалось. Однако часто высказывается предположение, что Командование глобальных ударов ВВС США (AFGSC) ожидает как минимум 100 таких самолётов.

ВВС США неохотно раскрывают подробности об этом бомбардировщике. Однако известно, что одним из его преимуществ станет большая дальность полёта благодаря лучшей «топливной экономичности» по сравнению с предшественником, B-2 Spirit. А поскольку B-21 менее габаритный и, следовательно, легче, ожидается, что он будет нести меньшую полезную нагрузку.

В связи с этим потребуется увеличение парка стратегических бомбардировщиков. Как указывается в издании Aviation Week, AFGSC намерено этого достичь за счёт принятия на вооружение ещё одного нового самолёта, объявив на днях соответствующий тендер. Речь идёт о многоразовой машине с жидкостным ракетным двигателем типа VTOL – с вертикальным взлётом и посадкой, либо STOL – с коротким взлётом и вертикальной посадкой, чтобы иметь возможность действовать с примитивных или подвергшихся ударам аэродромов:

Она должна выполнять ударные миссии на высокоскоростных и дальних дистанциях.

Источник изображения: topwar.ru

После вертикального взлёта этот ЛА переведёт тягу в горизонтальную плоскость и достигнет высокой скорости (сверхзвуковой или даже гиперзвуковой). После нанесения удара он совершит вертикальную посадку. Такой сценарий применения самолёта требует освоения ряда ключевых технологий. В документе AFGSC упоминаются, среди прочего, автономное пилотирование, управление вектором тяги, аэродинамические направляющие, криогенное топливо и прочее.

На данном этапе предусматривается разработка прототипа, а не демонстрационного образца. Крайний срок подачи заявок на участие в тендере был установлен на 4 августа. Контракт может быть заключен в течение 30-45 дней, сообщает Aviation Week.

В издании указывается, что у компании New Frontier Aerospace очень хорошие шансы на победу, поскольку в прошлом году она заключила соглашение о сотрудничестве с Институтом технологий ВВС по разработке «гиперзвукового самолёта вертикального взлёта и посадки, работающего на ракетном двигателе». Кроме того, компания выступает с идеей вывести на рынок гражданских перевозок подобную машину, получившую название Rocketline.