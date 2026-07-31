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Военное обозрение

«Способен расправиться с дронами»: в западной прессе оценили самолёт Як-130М

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Источник изображения: topwar.ru

Российский Як-130М, совершивший первый полёт 25 июня, по итогам модернизации существенно нарастил свой потенциал, что позволяет применять его не только в качестве учебно-боевого самолёта, но и выполнять специализированные задачи, в частности, по перехвату тяжёлых БПЛА и БЭК.

Як-130М сочетает в себе новый радар БРЛС-130Р (обеспечивает возможность поиска и сопровождения целей), электрооптическую систему наведения СОЛТ-130К (предоставляет дополнительный пассивный канал для обнаружения, классификации, идентификации объектов и целеуказания), комплекс средств самообороны «Президент-С130», систему связи КСС-130 и расширенный пакет вооружения (в том числе УРВВ Р-77-1 и Р-74М соответственно с активным радиолокационным и ИК-наведением).

Этот набор позволяет выполнять задачи по борьбе с беспилотниками, патрулированию воздушного пространства, нанесению ударов и обеспечению морской безопасности в любых погодных условиях.

Как указывается в издании Army Recognition, в то время как Су-57 будет играть роль дальнобойного высокоэффективного перехватчика ПВО, Як-130М будет отвечать за нижний эшелон многоуровневой системы противовоздушной защиты:

Самолёт эволюционирует из учебно-тренировочной реактивной машины в многоцелевую лёгкую боевую платформу, способную поддерживать операции ПВО, в том числе расправляться с дронами, наносить удары и обеспечивать морскую безопасность.

Источник изображения: topwar.ru

В западной прессе даётся оценка, согласно которой Як-130М «может выполнять задачи истребителя, штурмовика и ударника»:

Вероятный алгоритм действий предполагает наведение Як-130М на цель с помощью наземных средств наблюдения или командно-контрольных средств, после чего собственный радар и электрооптическая система уточняют траекторию, классифицируют цель и завершают бой.

Тем временем Як-130М продолжает испытания: собраны три прототипа, полный цикл тестирования планируется провести до декабря 2028 года. Поставки, как ожидается, начнутся в конце 2028 года.

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Страны
Россия
Продукция
C-130
ПАК ФА
Президент-С
Як-130
Проекты
БПЛА
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