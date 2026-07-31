Болгария подключилась к нефтепроводу НАТО (Дума, Болгария)

"Дума": Болгария поддержала проект военного нефтепровода НАТО

Правительство Болгарии поддержало проект, предложенный Турцией, пишет "Дума". Теперь через территорию балканской страны пройдет нефтепровод, призванный обеспечить энергетическую безопасность стран НАТО.

Болгария присоединяется к военному нефтепроводу НАТО, строительство которого обойдется как минимум в 1,2 миллиарда долларов. Это ясно из повестки дня сегодняшнего заседания правительства. Решение было предложено министрами обороны и энергетики.

Предложенный Турцией военный топливопровод через Болгарию обеспечит энергоснабжение восточноевропейского фланга НАТО. Об этой идее впервые сообщило агентство Bloomberg, и проект был одобрен на саммите НАТО в Анкаре после того, как Болгария также начала его реализацию.

Планируемый трубопровод должен пройти из Турции через Болгарию в Румынию и использоваться исключительно в военных целях. Считается, что этот маршрут примерно на пятую часть дешевле, чем альтернативные варианты, включая маршруты через Грецию или западных соседей Румынии. Эти альтернативные варианты предполагают морские перевозки, что делает их более уязвимыми для сбоев.

Борьба на Украине и конфликты на Ближнем Востоке, включая перебои в энергоснабжении из-за закрытия Ормузского пролива, заставили НАТО пересмотреть свою инфраструктуру поставок топлива. Союзники стремятся создать надежную и экономически эффективную цепочку поставок для восточных стран-членов альянса.

Европейский союз и НАТО также согласовали инфраструктурный проект стоимостью 100 миллиардов евро, который заложит основу для "военной Шенгенской зоны" с целью ускорения перемещения войск и техники по Европе. Проект включает в себя создание 500 "горячих точек", где в течение следующих трех-четырех лет будет создана или укреплена инфраструктура, облегчающая военную мобильность.