Чего Европе ждать от задуманной США “НАТО 3.0”? (The Spectator, Великобритания)

The Spectator: США объявили об обзоре военного присутствия в Европе

Трамп давно называл европейцев "халявщиками", пишет Spectator. Теперь слова превратились в приказ. Обзор военного присутствия США займет полгода и навсегда изменит архитектуру безопасности континента. В НАТО 3.0 Америка не будет платить за всех.

Лиза Хейзлдайн (Lisa Haseldine)

Момент, которого многие европейские лидеры ждали с нервным нетерпением, наступил вчера вечером, когда заместитель военного министра США Элбридж Колби объявил, что США, наконец-то, проведут обещанный обзор своего военного присутствия в рамках пересмотра обязательств перед НАТО. Колби сказал: "Это будет настоящая проверка — гарантия того, что НАТО быстро и необратимо продвигается к тому, что Европа возьмет на себя основную ответственность за неядерную оборону".

Военное министерство США грозило этим обзором почти весь год. На июньской встрече с коллегами из НАТО военный министр Пит Хегсет подтвердил, что он начнется в ближайшее время. Он обвинил союзников Америки в том, что они продолжают вести себя "как дармоеды", и добавил, что одни страны пройдут этот экзамен с честью, а другие провалятся. Если это звучит как угроза, то потому, что так и было задумано: "Если союзники не начнут срочно тратить деньги, наши взносы сократятся. НАТО должна быть улицей с двусторонним движением", — отрезал военный министр.

Администрация Трампа заверила, что обзор непременно учтет интересы ее европейских союзников по НАТО, хотя и будет руководствоваться принципом "Америка превыше всего". Хегсет неоднократно высказывал пожелание, чтобы континент твердо встал на ноги в вопросах обороны и не пытался "облапошить" Дядю Сэма. Трамп, тем временем, давно клеймит европейцев "халявщиками", из-за которых Америке приходится нести тяжкое финансовое бремя по защите континента.

Во вчерашнем заявлении Колби подчеркнул, что цель обзора — "полное восстановление характера НАТО как мощной военной организации — создание НАТО 3.0". В июне Хегсет заявил, что "НАТО 3.0" будет создана по образцу "НАТО 1.0, которая выиграла холодную войну", и добавил, что наши союзники в итоге возьмут на себя "ведущую роль" в сфере обычной обороны Европы.

Тревожные признаки того, что обещанный пересмотр идет намеченным курсом, проявились очень скоро. Прошлой осенью Белый дом опубликовал свою Стратегию национальной безопасности, в которой изложил стремление Трампа к тому, чтобы Европа взяла на себя "ответственность за собственную оборону". В начале этого года на свет появилась Стратегия национальной обороны, в которой Хегсет провозгласил, что союзникам отводится "ведущая роль в борьбе с угрозами, которые менее серьезны для нас, но более опасны для них самих, — при решающей, но более скромной поддержке США". Вчера Колби подтвердил, что выводы грядущего обзора воплотят в себе основной посыл обоих документов.

Но еще до того, как Трамп вновь обосновался в Белом доме в январе прошлого года, европейские дипломаты за закрытыми дверями обсуждали риск, что новый президент выведет американские войска с континента или даже полностью разорвет отношения с НАТО. Поэтому никто в Европе не может утверждать, что остался ошеломлен заявлением Колби.

Однако понервничать они более чем вправе. Ни Хегсет, ни Колби — по крайней мере, во всеуслышание — не уточняли ни подробностей обзора, ни ожиданий от "НАТО 3.0". В июне Хегсет заявил, что обзор предположительно займет до полугода, — а это означает, что его публикация нависнет над Европой уже в следующем году.

Однако за последние полгода доверие между Америкой и ее европейскими союзниками сильно пошатнулось. Самыми острыми моментами стало желание Трампа приобрести Гренландию у Дании по соображениям "безопасности" — будь то купить за деньги или захватить силой — и отказ ряда союзников по НАТО поддержать американского президента, когда тот в конце февраля развязал войну против Ирана. Трамп явно все еще уязвлен на обоих фронтах и на саммите альянса в Анкаре в начале месяца не преминул тем, чтобы пожаловаться на такое вопиющее неуважение.

Негласно вывод американских войск из Европы уже начался. Прошлой осенью была отменена ротация войск в Польше, Румынии и Прибалтике. Ранее в этом году было подтверждено, что 5 000 солдат также будут выведены из Германии. Таким образом, по оценкам, на территории Европы размещено около 75 тысяч американских военнослужащих.

Какими бы ни были результаты обзора Хегсета, очевидно, что при НАТО 3.0 Европе придется взвалить на себя гораздо большую ответственность за собственную оборону и безопасность, чем прежде. Уже сейчас ясно, что в результате размежевания с Америкой Старый свет столкнется с серьезными пробелами в трех ключевых областях военного потенциала: личном составе, финансировании и промышленном производстве. Европейским лидерам предстоит придумать, как увеличить численность армий, создать достаточные арсеналы боеприпасов и средств защиты, а также наладить логистику для подготовки к конфликту.

Вопрос, кого Трамп приласкает, а кого покарает по итогам обзора, продолжает тревожить европейских лидеров. Что, если президент, например, воспользуется им, чтобы надавить на Данию и ее союзников, вынудив их отказаться от Гренландии?

Для нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема это еще один вызов — помимо и без того сложной задачи: наладить с американским президентом плодотворные рабочие отношения. Насколько далеко Бернем зайдет в оказании помощи США в Иране? В первую же неделю своего пребывания у власти новоиспеченный премьер разрешил Америке использовать британские базы для бомбардировок ближневосточной страны. Продолжится ли это? В более отдаленной перспективе встает не менее важный вопрос: назначив бывшего министра обороны Джона Хили на пост министра финансов, возьмет ли на себя Бернем обязательства по увеличению военных расходов — и если да, то насколько?

Грядущий обзор США предвещает, что выбранный премьером курс и его решения повлияют не только на судьбу Великобритании — а будут иметь далеко идущие последствия и для европейских союзников.