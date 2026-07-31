Осветить путь: будущих офицеров-железнодорожников научат управлять дронами

Аппараты понадобятся для обследования станций и полотна

Курсантов Военного института железнодорожных войск и военных сообщений будут обучать управлению беспилотниками. Эти аппараты будут использоваться для обследования станций и железнодорожных путей. С их помощью можно гораздо эффективнее обнаружить повреждения, взрывные устройства, а в некоторых случаях — и вражеских диверсантов, указывают эксперты.

Как курсанты-железнодорожники будут изучать беспилотники

Будущих офицеров железнодорожных войск обучат управлению дронами. Введение соответствующей программы для курсантов Военного института железнодорожных войск и военных сообщений сейчас обсуждается в Минобороны, сообщили источники «Известий», знакомые с ситуацией.

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В рамках курса инструкторы с боевым опытом познакомят курсантов с устройством беспилотников, дадут теоретические знания, а затем и практические навыки. Они пригодятся офицерам-железнодорожникам во время обследования станций — с их помощью можно зафиксировать разрушения на путях или на объектах. Кроме того, они могут оказаться эффективными при проведении инженерной разведки местности. В конечном итоге, все эти мероприятия будут занимать гораздо меньше времени.

Также с помощью дронов можно определить, на каких участках путей требуется ремонт.

— Это логичное и нужное решение. Сейчас для обследования таких протяженных объектов инфраструктуры, как железнодорожные пути, начинают применяться именно беспилотники, — рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин. — Невозможно постоянно проводить пешее патрулирование, чтобы люди лично исследовали полотно. Особенно это касается районов боевых действий.

В зоне специальной военной операции растет угроза ударов дронов и нападений диверсантов. Новые повреждения полотна там могут возникать постоянно, указал эксперт. За путями нужен контроль, а камеры всюду установить невозможно. Практичнее облетать территорию с помощью беспилотника. Это позволяет обеспечить более тщательное наблюдение и не рисковать жизнями обходчиков.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Источник изображения: iz.ru

— С помощью беспилотников можно заметить не только повреждения, но даже приближающихся диверсантов. Это нужная мера. Причем не только в условиях боевых действий. Но и после их окончания дроны тоже будут очень востребованными. У нас огромное железнодорожное хозяйство, — заключил Юрий Лямин.

Владеть управлением БПЛА сегодня необходимо офицерам всех родов войск, в том числе железнодорожных, полагает доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев. Им дроны нужны не только для проведения разведки и изучения местности, но и для выполнения других задач.

— Во-первых, необходимо быть в состоянии защитить какой-то участок железной дороги или железнодорожный состав, — пояснил Перенджиев. — Для этого нужно умение пользоваться дронами-перехватчиками. Во-вторых, может возникнуть необходимость наносить удары беспилотниками. Например, если к участку путей приближается бронемашина или подразделение противника. Нужно на дальних подступах нанести удар, а не ждать, когда они подойдут к железной дороге.

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Особенно важно, чтобы офицеры-железнодорожники умели выявлять повреждения путей на дистанции, добавил эксперт. Это необходимо, чтобы заранее было понятно, какие инструменты и технологии надо применять, и какие специалисты должны участвовать. В итоге ремонтно-эксплуатационная группа, которая только выдвигается к месту, уже знает, что нужно делать.

Как развиваются железнодорожные войска

Роль железнодорожных войск значительно возросла с 2014 года, когда на них было возложено строительство железнодорожной ветки в обход территории Украины. Участок пути Журавка–Миллерово они возвели с опережением графика. С 2022 года ЖДВ выполняют задачи в зоне спецоперации. Они проводят противодиверсионные мероприятия, охраняют инфраструктуру, ведут техническую и инженерную разведку путей, перевозят боеприпасы и провизию, сопровождают воинские эшелоны.

На вооружении войск стоят специальные поезда «Байкал», «Амур», «Волга» и «Енисей». Они оснащены мощным вооружением, включая минометы, боевые машины пехоты, крупнокалиберные пулеметы, зенитные установки. Также на них размещаются средства радиоэлектронной борьбы для подавления радиоуправляемых взрывных устройств.

Бронепоезд «Амур» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Специальные поезда сопровождают эшелоны с военными грузами и чинят поврежденные участки путей. На них находятся ремонтные подразделения и мобильные тактические группы. Личный состав своими силами может восстановить до 100 метров верхнего строения пути.

С недавних пор воины-железнодорожники в обязательном порядке активно отрабатывают навыки борьбы с дронами. Для поражения аппаратов используют разные виды вооружения, в том числе автоматическое и гладкоствольное оружие, а также зенитные установки, которые монтируются на специальных бронепоездах. Кроме того, применяются средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Занятия проводят инструкторы с боевым опытом.

Тимофей Волков