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Количество американских истребителей F-16 в составе ВВС ВСУ сократилось еще на одну единицу. Как сегодня сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, очередной самолет иностранного производства не перенес встречи с российскими дронами-камикадзе типа «Герань».

Истребитель F-16 украинских ВВС был потерян в ходе отражения налета российских дронов-камикадзе. Как утверждается, в ходе отражения атаки на борту самолета «возникла нештатная ситуация», после чего пилоту пришлось катапультироваться. Сам истребитель вдребезги, пилот выжил, его жизни якобы ничего не угрожает. Где именно произошел «инцидент», не раскрывается.

29 июля 2026 года была потеряна связь с истребителем F-16 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. На одном из направлений фронта пилот выполнял боевую задачу по перехвату воздушных целей противника. По предварительным данным, на борту самолета произошла нештатная ситуация, летчик был вынужден катапультироваться.

Как предполагается, а точных данных украинцы нам все равно не предоставят, украинский истребитель нарвался на нашу «Герань» с установленной авиационной ракетой. Такая тактика нашими используется уже давно, и результаты есть, были и будут, в списке сбитых числятся как вертолеты, так и самолеты. Причем данный F-16 далеко не первый. Вообще же с начала поставок Киев потерял уже шесть американских самолетов, часть вместе с пилотами.

Как ранее сообщалось, украинское командование опасается отправлять истребители F-16 ближе к линии фронта для боев с российскими Су-35, вместо этого самолеты используются в качестве средств ПВО.