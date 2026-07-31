Войти
Военное обозрение

Очередной украинский F-16 упал, наткнувшись на российскую «Герань»

576
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

Количество американских истребителей F-16 в составе ВВС ВСУ сократилось еще на одну единицу. Как сегодня сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, очередной самолет иностранного производства не перенес встречи с российскими дронами-камикадзе типа «Герань».

Истребитель F-16 украинских ВВС был потерян в ходе отражения налета российских дронов-камикадзе. Как утверждается, в ходе отражения атаки на борту самолета «возникла нештатная ситуация», после чего пилоту пришлось катапультироваться. Сам истребитель вдребезги, пилот выжил, его жизни якобы ничего не угрожает. Где именно произошел «инцидент», не раскрывается.

29 июля 2026 года была потеряна связь с истребителем F-16 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. На одном из направлений фронта пилот выполнял боевую задачу по перехвату воздушных целей противника. По предварительным данным, на борту самолета произошла нештатная ситуация, летчик был вынужден катапультироваться.

Как предполагается, а точных данных украинцы нам все равно не предоставят, украинский истребитель нарвался на нашу «Герань» с установленной авиационной ракетой. Такая тактика нашими используется уже давно, и результаты есть, были и будут, в списке сбитых числятся как вертолеты, так и самолеты. Причем данный F-16 далеко не первый. Вообще же с начала поставок Киев потерял уже шесть американских самолетов, часть вместе с пилотами.

Как ранее сообщалось, украинское командование опасается отправлять истребители F-16 ближе к линии фронта для боев с российскими Су-35, вместо этого самолеты используются в качестве средств ПВО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
F-16
Су-35
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.07 07:33
  • 0
Комментарий к "Чем же была более всего сильна промышленность Российской империи"
  • 31.07 05:53
  • 0
Комментарий к "Чего Европе ждать от задуманной США “НАТО 3.0”? (The Spectator, Великобритания)"
  • 31.07 05:08
  • 0
Комментарий к "Могла ли Россия потерпеть поражение в Первой Мировой Войне?"
  • 31.07 01:56
  • 0
Комментарий к "Почему Суворов взял «неприступный» Измаил, имея меньше солдат, чем защитников"
  • 31.07 01:37
  • 1
Чего Европе ждать от задуманной США “НАТО 3.0”? (The Spectator, Великобритания)
  • 31.07 01:19
  • 1
Болгария подключилась к нефтепроводу НАТО (Дума, Болгария)
  • 31.07 01:15
  • 3
На Украине отмечают рост у ВС РФ количества средств для противодействия Starlink
  • 30.07 23:32
  • 0
Комментарий к "Украина полюбила “Великую Америку”. Но не факт, что та отвечает взаимностью (Politico, США)"
  • 30.07 20:31
  • 0
КомментариИ к "Вечные темы для споров: победное шествие советской власти"
  • 30.07 20:29
  • 1
Комментарий к "Почему современная философия бесполезна? Как возродить её практическую силу"
  • 30.07 18:06
  • 2
Комментарий к "Страсти по «Арене-М»: изобрела ли Россия панацею для защиты танков от FPV-дронов?"
  • 30.07 16:19
  • 1
Принцип работы глушителя ВС России спутников Starlink объяснили
  • 30.07 15:58
  • 1
Объявлено о воссоздании Высшего училища подводников
  • 30.07 15:31
  • 16346
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.07 15:20
  • 8
Дуров: Чиновнику, «сломавшему интернет» в РФ, американцы должны вручить медаль