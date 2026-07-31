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Военное обозрение

Плавучая платформа против дронов: в немецкой прессе оценили «Плот-47»

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Источник изображения: topwar.ru

По заказу администрации Ленинградской области российскими инженерами была разработана экспериментальная плавучая платформа «Плот-47», призванная обеспечить защиту морской военной и гражданской инфраструктуры как от БЭК, так и от БПЛА.

Разработчики уже изготовили опытный образец, который был спущен на воду. Научно-исследовательский институт ВМФ РФ выдал предварительное одобрение новому изделию. По всей видимости, теперь оно будет проходить цикл испытаний.

Как указывается в немецком издании Hartpunkt, проект возник как ответ на атаки ВСУ:

Анализ показывает, что защиту критической инфраструктуры необходимо усиливать не только от воздушных угроз, но и всё чаще от морских.

Отмечается, что ранее фигурировала информация о «Плот-40» («плавучая огневая точка»), поэтому остаётся неясным, являются ли эти изделия различными версиями одной и той же системы или это всего лишь разные названия.

«Плот-40»:

Источник изображения: topwar.ru

Согласно опубликованным изображениям, платформа представляет собой закрытую конструкцию со скошенными бортами и размещённую на её крыше дистанционно управляемую оружейную станцию. При этом неизвестно, будет она обитаемой или станет автономной. Технические подробности, касающиеся датчиков, вооружения или дальности действия, пока не разглашаются. В немецкой прессе даётся своя оценка новому творению:

Появление подобных проектов подчёркивает возрастающую важность противодействия безэкипажным надводным судам и беспилотникам в идущей войне. Россия пытается адаптироваться к этим угрозам, разрабатывая в дополнение к заграждениям и сетям специализированные оборонительные платформы.
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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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