В ход пошёл «капюшон»: тайские войска пытаются защитить танк Т-84 «Оплот-Т»

Источник изображения: topwar.ru

В сети появились изображения танка Т-84 «Оплот-Т» вооруженных сил Таиланда со складной защитной сеткой, призванной обезопасить машину от FPV-дронов.

Складной навес, установленный над башней, создаёт дистанционный барьер, предназначенный для нейтрализации или преждевременной детонации боеприпасов до того, как они доберутся до крыши танка. Другие ОБТ в подобном исполнении замечены не были, что может говорить о личной инициативе бойцов, пытающихся прикрыть машину «капюшоном» от воздействия дронов потенциального противника.

Всего Таиланд получил от Украины 49 танков «Оплот» по контракту от 2011 года, который был закрыт только в 2018 году. Данные ОБТ активно применялись армией при ведении приграничных боёв с камбоджийскими войсками в 2025 году, которые использовали БПЛА. С тех пор были замечены «Оплоты» с защитой типа «мангал», однако складной вариант в ход пошёл впервые.

«Оплот-Т» тайской армии с «мангалом»:

Источник изображения: topwar.ru

По официальным данным Королевской армии Таиланда, войска не понесли безвозвратных потерь в танках «Оплот-Т» в ходе конфликта с Камбоджей (в отличие от китайских VT-4). По словам командования, несмотря на активное участие в боевых действиях, машины продемонстрировали высокую живучесть.