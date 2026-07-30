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Военное обозрение

Российская «Бандероль» создаёт проблемы для ПВО ВСУ, признают в ГУР Украины

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Источник изображения: topwar.ru

Новые малогабаритные крылатые ракеты «Бандероль» начали доставлять украинцам проблемы, поскольку дроны-перехватчики, созданные для перехвата российских «Гераней», за ними попросту не успевают. Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Кстати, на фото изображена одна из первых версий ракеты, наши ее предпочитают не светить.

Россия перешла к массированному выпуску «Бандеролей», причем ракета прошла модернизацию, потому что применяемый в этом году образец значительно отличается от применяемого в прошлом. По данным ГУР МО Украины, в последнее время фиксируется до десяти и более пусков этих ракет в сутки, тогда как ранее отмечались лишь единичные факты.

Изначально ракета «Бандероль» создавалась под разведывательно-ударный беспилотник «Орион», разрабатываемый в рамках программы «Иноходец». И беспилотник, и ракету создали в компании «Кронштадт». Однако на сегодняшний день «Бандероль» запускается как с ударных вертолетов, так и с наземных установок. По данным противника, носителем данных ракет стали вертолеты Ми-28Н, также отмечен запуск данных ракет с территории Крыма.

Ракета несет осколочно-фугасную боевую типа ОФБЧ-150 общей массой 114,3 кг, из которых 49,5 кг приходится на взрывчатое вещество. Такую информацию предоставляет блог bmpd со ссылкой на другие источники. Скорость ракеты достигает 550-600 км/час, что исключает ее перехват украинскими дронами-перехватчиками, если только случайно.

Применение «Бандероли» «создает для нас проблему, поскольку FPV-дроны-перехватчики против этой ракеты не работают. Сейчас Украина не производит БПЛА или ракет-перехватчиков для эффективного перехвата целей со скоростью более 500 км/ч.
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Страны
Россия
Украина
Продукция
Ми-28Н
Орион БПЛА
Компании
Кронштадт
Проекты
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