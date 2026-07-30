США начали серийное производство беспилотного истребителя FQ-42A

Источник изображения: topwar.ru

Компания General Atomics перешла на стадию серийного производства разработанной ею машины FQ-42A Dark Merlin в рамках программы ВВС США CCA («боевой самолёт совместного действия»). Это означает официальное завершение этапа создания экспериментальных прототипов и запуск сборки техники для передачи в войска.

В американской системе классификации вооружений этот шаг сопровождается удалением префикса «Y» (ранее аппарат именовался YFQ-42A), который указывал на статус опытной лабораторной модели. Теперь конструкция утверждена военными как финальная и пригодная для ведения боевых действий. Это первый случай в истории ВВС США, когда БПЛА получил полноценную литеру воздушного бойца: «FQ» расшифровывается как беспилотный (Q) истребитель (F).

FQ-42A, созданный с учётом опыта разработки демонстрационного образца XQ-67A, призван действовать бок о бок с пилотируемыми истребителями при решении различных задач, от ведения воздушного боя до нанесения ударов и оказания разведывательной поддержки.

ВВС планируют закупить более 150 экземпляров CCA к концу десятилетия и в конечном итоге намереваются ввести в строй около 1000 таких ЛА. FQ-42A и менее крупный FQ-44A Fury от Anduril призваны стать благодаря своей многочисленности центральным элементом воздушного боевого порядка.

Большая часть точных ТТХ FQ-42A засекречена. Однако на основе официальных пресс-релизов компании, концепта Gambit Core и данных оборонных аналитиков имеются следующие ключевые характеристики. Габариты сопоставимы со стандартным лёгким истребителем: длина планера составляет около 4,5 м, размах крыла примерно 8,5 м. Это однодвигательный (одноконтурный ТРДД) «стелс»-аппарат с V-образным хвостовым оперением для снижения радиолокационной заметности.

Источник изображения: topwar.ru

Максимальная скорость околозвуковая (1 Мах). Практический потолок свыше 13,7 тыс. м. Радиус действия около 1,5 тыс. км. Продолжительность полёта в базовой конфигурации 6–8 ч (при патрулировании с подвесными баками – до 36 ч). Максимальная взлётная масса примерно 1200 кг. Грузоподъёмность около 1,5 тыс. кг. Полезная нагрузка может размещаться как во внутренних отсеках, так и на внешних точках подвески. Основное вооружение представлено двумя УРВВ средней дальности AIM-120 AMRAAM во внутреннем отсеке (в конфигурации «летающего арсенала»).

Вместо ракет ЛА может оснащаться модулями РЭБ, контейнерами оптико-электронной разведки или дополнительными топливными баками на 600 л.

Управление полуавтономное, в связке с пилотируемым самолетом (технология MUM-T). Используется защищённая спутниковая и направленная радиосвязь. ЛА оснащён бортовым компьютером с элементами ИИ (в тестах использовался софт Sidekick от Collins Aerospace), который позволяет осуществлять полностью автономное маневрирование, уклонение от ракет противника и заход на цель без команд человека.